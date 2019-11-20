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貿易戰暫緩、台股站穩萬一　近8成民眾看好明年GDP可望「保2」

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲根據調查顯示，在中美貿易談判取得初步共識下，經濟與股市樂觀情緒提升，風險偏好上揚。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布11月國民經濟信心調查結果，隨著中美貿易談判取得初步共識，帶動景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，股市樂觀情緒也創下今年以來最好的表現，更有近8成民眾認為明年經濟成長率有望「保2」。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，9月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標上升，同時指標也有改善，景氣維持穩健走勢，加上中美貿易談判於10月中旬達成實質性第一階段協議共識，且美國暫緩實施對中加徵關稅，使得11月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-4及-3.5，皆為近半年以來新高。

請繼續往下閱讀...

民眾的就業展望樂觀指數走升至-21.1，薪資上漲預期指數也受到提振，11月上升至3.4，雙創今年以來最佳表現。另在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至6.4，也是今年以來最高點，代表近期民眾消費意願持續提升。

在中美雙方達成初步協議共識的情況下，國內、外機構對2020年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健。國泰金調查結果也顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3%，高達79.2%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望「保2」。

另在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值為0.94%，有60.7%的民眾認為，明年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂明年有通膨壓力。

受到中美雙方達成初步協議共識的好消息提振，投資人風險情緒上揚，台灣加權股價指數衝破1萬1,000大關。調查也指出，民眾股市樂觀指數明顯上升至-3，為今年以來最好表現；民眾的風險偏好程度也改善至1.5，也創今年以來新高，後續中美雙方協議簽訂的進度仍是維持股市信心的重要因子。

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