「淑女養成地」百年紅樓風華再現 　長榮女中資深校友重遊青春夢幻

▲台南長榮女中百年風華，資深校友祝賀校慶，重返淑女養成地憶話當年。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南後壁區因電視劇「俗女養成記」，成為觀光聖地，而堪稱台灣最早「淑女養成地」的也在台南，就是有132年歷史的長榮女中，早年該校學生多是出身名門望族的大家閨秀，在校除了學問，還要學習淑女禮儀，今年校慶，適逢該校最老建築-紅樓修復完工，校方特地邀請資深校友，返回淑女養成地話當年。

長榮女中為台灣第1所西式女子中學，創立於清光緒年間，當時入學的首要條件就是解纏足，學生除了學寫字、算術、女紅，且在英國女傳教士教導下，英語、音樂、禮儀教學盛極一時，堪稱台灣最早的淑女養成地，而列為市定古蹟、近百年歷史的紅樓建築，則為女學的精神象徵。

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紅樓創建於1923年，西式洋樓融合台灣傳統三合院的特殊建築，於2002年公告為台南市定古蹟，但2012年因天災及白蟻危害屋頂塌陷，直至三年前，在公部門經費挹注、校方自籌財源下展開修復，並於近期完工，校方特地邀請資深校友們，當紅樓重現風華後第一批的見證者。

返校的校友中，年紀85歲以上的，多是在日據時期入學。98歲的劉採桑回憶道，當時紅樓的2樓就是她們的宿舍，還設有全台少見的鋼琴教室；90歲的校友蘇蘭子說，早期學校對學生的外表及儀態相當重視，一年級留娃娃頭、二年級中分髮型、三年級綁馬尾、四年級綁油條辮子，近90歲的凃士淑則補充說，上禮節課時要學習沖泡咖啡、喝茶、穿著、社交等課程，還要學刺繡、裁縫，因此，長女人都有著知書達禮、氣質高尚的淑女風範，她們也以身為長女人自豪。

94歲的校友陳安靜，因行動不便坐著輪椅前來參加，現場更帶來一幅76年前在學校完成的刺繡作品，原本想親自述說母校對她的栽培，卻因精神狀況不佳無法言語，由家屬代為表達，令在場人士為之動容。

今年返校的校友中，有母女檔、有姐妹檔，還有師生檔，大家在淑女日這天，紛紛穿著洋裝或旗袍盛裝出席，在融合西洋與閔式建築的紅樓，留下美麗的足跡，校長蔡玉敏也表示，未來紅樓重新啟用後，將規劃校史館，向這些老校友們募集老照片、老文物、老故事，一點一滴，拼湊「淑女養成地」的完整記憶。

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