「英文太菜」造成誤會！　他去診所割包皮醒來發現自己被結紮

▲男子因為語言不通，醒來發現醫生做錯手術。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

一名緬甸籍男子在美國接受割包皮手術，醒來才發現自己接受的其實是輸精管結紮手術，導致他莫名失去生育能力，而一狀告上法院。本案近來開庭，陪審團認為，男子自己沒確認清楚雖然也有責任，但主要是診所失誤，裁定賠償男子美元140萬元（約台幣4270萬元）。

41歲男子紹紹(Zaw Zaw)2015年12月被轉診至愛荷華州德梅因市(Des Moines)的愛荷華州診所，接受醫生比魯辛格(Kevin Birusingh)的割包皮手術。辯護律師哈丁(Marc Harding)表示，由於紹紹的英文沒有很好，所以手術前有先簽好2份用緬甸語翻譯過的同意書，然而診所後來卻又讓他填了其他同意書，且該文件後來已被銷毀。

哈丁痛斥，「紹紹完全不了解診所工作人員要表達的意思，而這是診所工作人員應盡的責任，結果他們反而責怪他，說他自己應該要知道自己接受的是什麼內容。」

陪審團本月13日裁定，診所應支付美元200萬元（約台幣6100萬元），用於賠償紹紹過去與未來因身體功能損失而受到的身心靈痛苦，不過認為紹紹本人也需負30%責任，醫生比魯辛格應負70%責任，所以診所所需支付的賠償金改為140萬美元。

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