推國內建設沒人理…澤倫斯基被逼問「通烏門」爆氣：我們不是美國維護者！

▲通烏門讓烏克蘭總統澤倫斯基感到相當厭倦。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今年7月的一通電話，導致「通烏門」的出現，自「吹哨者」爆料後，連續2個月川、澤兩人不斷被媒體詢問。對此，澤倫斯基日前在記者會上提到「我們有自己的國家、有自己的獨立性、有自己的問題」，明顯表達出已經很厭倦，更擔心烏克蘭的國際利益受到牽連。

根據《CNN》報導，近日捷克總理巴比斯（Andrej Babis）出訪烏克蘭，兩國元首在基輔召開共同記者會，澤倫斯基顯然對於「通烏門」感到厭倦，無奈表示「我們有自己的國家、獨立性跟問題」，而當外國記者詢問到是否準備展開對拜登之子杭特（Hunter Biden）的調查時，他只回應「烏克蘭每個人都受夠了Burisma」並離開。

▲澤倫斯基無奈自己推動國內建設，大家只關注通烏門。（圖／路透）

據悉，川普當時在電話中暗示澤倫斯基，希望可以協助調查對手拜登（Joe Biden）兒子杭特，在Burisma（中譯：布利斯馬股份公司，為能源探勘、生產控股公司）擔任董事時的商業行為，因為不久前該公司遭控舞弊。

面對外界的疑問與輿論壓力，澤倫斯基之所以感到厭倦，主要是因為他正在推動烏克蘭國內改革，但全球只關注美烏之間的「電話內容」。此外上個月，澤倫斯基也曾提到，不想捲入這場醜聞，因為很有可能會讓烏克蘭的國際利益受損，當時他表示「我非常尊重美國和美國政治，但我們不是美國的維護人，我們是獨立國家。」