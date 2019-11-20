　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美國紐約州檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租給公司、還收商標費6百萬美元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲wework。（圖／路透）

▲據路透報導，紐約州總檢察長（NYAG）正在調查WeWork。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透報導，知情人士透露，紐約州總檢察長（NYAG）正在調查WeWork創始人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）是否假公濟私，獲取不當私人利益。紐曼的發言人拒絕對此發表評論。

報導指出，NYAG正在著手調查紐曼（Adam Neumann）是否先購買房地產，然後將租給WeWork，甚至在公司更名為The We Company後，還向WeWork收取商標使用權“ We”，金額約600萬美元。

請繼續往下閱讀...

在投資人不斷的質疑下，紐曼於10月底同意辭去董事長職務，換取軟銀的注資，紐曼也同意退還商標使用費。

這不是NYAG首次調查WeWork，該公司去年才與紐約州總檢察長達成和解，撤銷要求員工簽署不競爭協議。另外，彭博上週五報導，WeWork也面臨美國證券交易委員會（SEC）調查，該公司是否在公開上市時違反財務規則。

▲▼WeWork創辦人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）。（圖／路透）

▲WeWork創辦人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）。（圖／路透）

據紐約時報報導，WeWork經過長達數年的大規模擴張後，仍無法以現有的業務模式盈利，在評估全球地區市場業務後，WeWork選擇關閉或縮減部分虧損較多的部門，據傳此次裁員總數將達4,000～6,000人。

The We Company最新任命的董事長克勞雷（Marcelo Claure）發給員工的電子郵件中說，非WeWork核心業務目標的領域，將會裁員，「WeWork需要一個更高效、更以客戶為中心的組織來發展，我們將消除並縮減某些職能和職責」。

上個月，由於面臨現金緊縮，WeWork最大股東日本技術投資公司軟銀集團（SoftBank Group Corp.）決定營救，將向WeWork注入65億美元，另出資30億美元收購現有股東包括紐曼擁有的10億美元股份。

2019年第三季 WeWork虧損12.5億美元，是2018年同期虧損近兩倍，過去一年WeWork將聯合辦公空間數量提升一倍，但大多數處於虧損狀態。

被WeWork拖累！軟銀14年來首見季度虧損　孫正義坦承投資失誤

軟銀投資失利14年來首見！單季大虧近2千億元　執行長孫正義身價縮水近1900億

軟銀出手金援 WeWork 近百億美元！拿下80%股權　將成關係企業...但非子公司

 其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次！網曝高CP值一招延
張奕爆跟表哥撕破臉！起底陽岱鋼臉書曾無奈PO文：我心冷了
「酒國名花」凌威威控夫有小三　老公神隱：婚後16個月是一場騙
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搶攻新南向商機　陽明海運新增東南亞航線強化亞洲區間網絡

螞蟻金服擬申請新加坡虛擬銀行牌照　與東南亞傳統銀行一較高下

越南百年飛機河粉進駐台北101　豆府集團新品牌發威全年總店數上看46間

美國紐約州檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租給公司、還收商標費6百萬美元

台商回台投資方案擬2.5版　中小企業貸款手續費補貼再加碼

美食外送員高薪比辦公室好賺？　近8成民眾對這工作沒興趣

勞動部：華映大量解僱1900名員工、政府代償8億元　雙創歷史新高

貿易戰暫緩、台股站穩萬一　近8成民眾看好明年GDP可望「保2」

台商回流「結果是零」引發爭議　經濟部強調台商確實動起來

勞長許銘春：因應新興外送經濟　一直都有研議「類勞工法」

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

視線死角！行人閃違停走外車道 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

搶攻新南向商機　陽明海運新增東南亞航線強化亞洲區間網絡

螞蟻金服擬申請新加坡虛擬銀行牌照　與東南亞傳統銀行一較高下

越南百年飛機河粉進駐台北101　豆府集團新品牌發威全年總店數上看46間

美國紐約州檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租給公司、還收商標費6百萬美元

台商回台投資方案擬2.5版　中小企業貸款手續費補貼再加碼

美食外送員高薪比辦公室好賺？　近8成民眾對這工作沒興趣

勞動部：華映大量解僱1900名員工、政府代償8億元　雙創歷史新高

貿易戰暫緩、台股站穩萬一　近8成民眾看好明年GDP可望「保2」

台商回流「結果是零」引發爭議　經濟部強調台商確實動起來

勞長許銘春：因應新興外送經濟　一直都有研議「類勞工法」

搶攻新南向商機　陽明海運新增東南亞航線強化亞洲區間網絡

高端買家捧2.3億現金買「西華富邦」　前屋主賠掉5台賓士

關山獲台人「最愛5大自行車道」　趕緊來台東走跳

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

「活到老　學到老」　台東勞工大學結訓暨成果發表會

孟加拉總理餐桌的「洋蔥」消失了　印度控制物價禁出口

高舉「我雲林我驕傲」　立委參選人蘇治芬登記 完成

吃肉「體質變酸」蚊子愛上門？營養師「3度打臉」：喝鹼性水也沒用

在外留面子！老公逮機會狂嘴：很煩、看到就頭痛　人妻小劇場炸裂：回家X死你

Sandy、妹妹被海關攔下「吳宗憲也在場」！　一開包…爸傻眼：從飯店偷這個幹嘛

財經熱門新聞

裕隆看淡今年兩岸車市　納智捷URX預售接單400台

裕日車獲利受惠中國車市　轉投資東風日產優於市場

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

蘋果手機爆史上最大漏洞　專家建議養成好習慣

財部鬆綁　房屋重購退稅優惠限制

momo卡最高回饋20%　挑戰首年衝百萬發卡量

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

ATM便利性收服台灣民眾　央行帶你了解ATM前世今生

勞動部：華映大量解僱1900名員工、政府代償8億元　雙創歷史新高

海水退了誰沒穿褲？　財政部說明　

美食外送員高薪？近8成民眾對這工作沒興趣

勞動部：無薪假人數創今年新高　共43家2668人

更多熱門

相關新聞

最強乘務員！日職首輪後仍上班

最強乘務員！日職首輪後仍上班

經過「JR廣島站」時可以留意一下，說不定日職第一指名就再為你服務！福岡軟銀鷹首輪指名的新秀佐藤直樹在正式投入訓練前，還堅守崗位，擔任乘務員。

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

雅虎日本證實與LINE談合併　兩家公司股價大漲逾10%

雅虎日本證實與LINE談合併　兩家公司股價大漲逾10%

Yahoo! JAPAN與LINE談合併！擬組合資公司　擁1億用戶的網路巨頭

Yahoo! JAPAN與LINE談合併！擬組合資公司　擁1億用戶的網路巨頭

關鍵字：

WeWork軟銀孫正義裁員紐曼

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

Sandy男友「上億身家」起底！

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

Sandy穩交CEO男友3年！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面