美國紐約州檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租給公司、還收商標費6百萬美元

▲據路透報導，紐約州總檢察長（NYAG）正在調查WeWork。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透報導，知情人士透露，紐約州總檢察長（NYAG）正在調查WeWork創始人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）是否假公濟私，獲取不當私人利益。紐曼的發言人拒絕對此發表評論。

報導指出，NYAG正在著手調查紐曼（Adam Neumann）是否先購買房地產，然後將租給WeWork，甚至在公司更名為The We Company後，還向WeWork收取商標使用權“ We”，金額約600萬美元。

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在投資人不斷的質疑下，紐曼於10月底同意辭去董事長職務，換取軟銀的注資，紐曼也同意退還商標使用費。

這不是NYAG首次調查WeWork，該公司去年才與紐約州總檢察長達成和解，撤銷要求員工簽署不競爭協議。另外，彭博上週五報導，WeWork也面臨美國證券交易委員會（SEC）調查，該公司是否在公開上市時違反財務規則。

▲WeWork創辦人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）。（圖／路透）

據紐約時報報導，WeWork經過長達數年的大規模擴張後，仍無法以現有的業務模式盈利，在評估全球地區市場業務後，WeWork選擇關閉或縮減部分虧損較多的部門，據傳此次裁員總數將達4,000～6,000人。

The We Company最新任命的董事長克勞雷（Marcelo Claure）發給員工的電子郵件中說，非WeWork核心業務目標的領域，將會裁員，「WeWork需要一個更高效、更以客戶為中心的組織來發展，我們將消除並縮減某些職能和職責」。

上個月，由於面臨現金緊縮，WeWork最大股東日本技術投資公司軟銀集團（SoftBank Group Corp.）決定營救，將向WeWork注入65億美元，另出資30億美元收購現有股東包括紐曼擁有的10億美元股份。

2019年第三季 WeWork虧損12.5億美元，是2018年同期虧損近兩倍，過去一年WeWork將聯合辦公空間數量提升一倍，但大多數處於虧損狀態。

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