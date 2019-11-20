大突破！太陽能新專利產生「1000度以上高溫」　首度能用來煉鋼

▲微軟創辦人蓋茲投資的新創公司研發出太陽能新技術，能產生攝氏1000度以上高溫，未來有望投入煉鋼。（圖／翻攝自Heliogen官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）投資的秘密新創公司Heliogen在19日宣布，研究的太陽能科技有重大突破，利用人工智慧和鏡面反射大量陽光，產生攝氏1000度以上高溫，大約為太陽4分之1的溫度，意味著太陽能首次能用於製作水泥、鋼鐵、玻璃，及其他工業所需的極高熱能，換而言之，零碳排放的潔淨能源終於能取代化石燃料，用於排放最多二氧化碳的產業。

據CNN報導，Heliogen創始人兼首席執行官蓋茲說，這項新技術比化石燃料更低價，而且不會產生二氧化碳排放。Heliogen則表示，該專利能大大減少工業的溫室氣體排放，例如根據國際能源署數據，水泥製作的碳排放便佔了全球7%。

傳統的太陽能利用屋頂設置面板，以捕獲太陽能，而Heliogen則以鏡子配合人工智慧，自動檢測邊緣的複雜技術，更精準地將陽光反射至單點。唯一的問題是並非每天都陽光普照，Heliogen則對此表示，將仰賴可在雨天保持太陽能的儲存系統解決該問題，並著重研究該專利將如何在大規模工業中使用。

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