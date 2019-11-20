全台保存最完整！7米巨砲霸氣外露　淡水古蹟博物館復刻1:1大砲

▲全台保存最完整的「滬尾礮台」有砲了！新北市立淡水古蹟博物館特別復刻1：1的「阿姆斯脫朗砲」。（圖／淡水古蹟博物館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全台保存最完整的「滬尾礮台」有砲了！新北市立淡水古蹟博物館特別復刻1：1的「阿姆斯脫朗砲」，當年是清法戰爭後由巡撫劉銘傳引進，但時至今日僅留下礮台，如今歷時2年打造長達7米的模型砲，更首次以高端6K投影技術在古蹟體上重現當年戰況，即日起開放民眾參觀！

國定古蹟「滬尾礮（音同砲）台」即日起開放參觀1：1復刻版的「阿姆斯脫朗8吋砲」，歷時超過2年、以玻璃纖維（FRP）打造長達700公分的模型砲，目前擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，氣勢磅礡，已經吸引許多愛好者前來朝聖，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時的樣貌。

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有遊客表示，第一次看到大砲很有臨場感，好像可以感受當年的情境，更驚訝的是儲彈孔原來大到可以塞進一個人。

▲全台保存最完整的「滬尾礮台」有砲了！（圖／淡水古蹟博物館提供）

除了「阿姆斯脫朗砲」正式亮相外，滬尾礮台內部的兵房是五大展館之一的軍史館，館內分為4大展區，分別以「清法戰爭」、「滬尾之役」、「清法戰爭的船艦、兵器、火礮及兵員」與「滬尾礮台的興築」為主題，重現戰爭的場景氛圍。

最特別的是，淡水古蹟博物館特別導入高端的6K投影設備搭配沉浸式的聲光效果，完美結合歷史建物和新科技，是一個非常特別的展示手法。另外，更提供AR擴增實境體驗及體感互動、搖桿遊戲，打破一般大眾對古蹟的既有框架，寓教於樂，適合全家大小一同前來。



館長柏麗梅表示，淡水古蹟博物館是全台第一間為了維護古蹟群而成立的博物館，今年適逢清法戰爭135週年，特別安排一系列精彩的展演活動，其中滬尾礮台結合古蹟場域與歷史故事，打造北台灣軍史主題展覽，呈現清法戰爭滬尾烽火的歷史情境，歡迎有興趣的民眾把握機會前來欣賞。詳細的展演活動可上官方網站，或粉絲專頁查詢。