「完全沒看到台商海外資金匯入」　孫大千批蔡英文：硬拗不怕神明生氣？

▲孫大千。（圖／記者張榮恩攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室副執行長19日批民進黨編織「燦爛經濟」，還說「也許，台灣的人民比香港的人民更該向政府抗議」。20日他再度提到，總統蔡英文說「台商今年至今已回流投資6100億」；他也質問，到目前為止，「完全沒有看到台商的海外資金匯入」，「這樣硬拗，真的不怕神明生氣嗎？」

孫大千20日在臉書表示，蔡英文在台中神岡社口萬興宮參拜時，才驕傲得意的吹噓著「台灣今年至今已回流投資6100億，還持續增加中，外商也一直投資」。他直言，結果被發現「根本就是一個謊言」，到目前為止，「完全沒有看到台商的海外資金匯入」。

孫大千說，諷刺的是，蔡英文竟然可以臉不紅氣不喘的鬼扯，「這次急單跟轉單來的很快，很多廠商以現在現場機器為主，所以以在地資金來支援」。他請教蔡英文，第一，如果都是用在地資金，那麼為什麼要告訴台灣人民台商有「回流」投資呢？

孫大千指出，既然明知道沒有匯錢，那麼6100億又是怎麼算出來的呢？第三，連6100億都沒有了，什麼叫做「還持續增加中」呢？他接著說，所謂的「外商也一直投資」，不會也是如法炮製的一個騙局吧？從行政院長蘇貞昌到蔡英文，顯然都認為「神明的記憶力不怎麼樣」。

▲蔡英文。（資料照／記者徐斌慎攝）

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