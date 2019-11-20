2887天「最長任首相」安倍晉三誓言抱持初心　親信醜聞仍拉不下他

▲日本首相安倍晉三的任期創下紀錄。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本首相安倍晉三20日打破紀錄，以任期第2887天的累積天數，成為任期最久首相。他告訴記者，期許未來能全心全意處理政策問題，抱持「如履薄冰」的態度並保持警戒，同時不要忘記初心。不過，安倍任期雖然超越前首相的紀錄，他的政績卻也讓選民感到困惑，同時他的親信還因涉嫌違反選舉法規而辭職。

《路透社》報導，現年65歲的安倍曾於2007年宣布辭職，當時他才就任首相僅1年，不過他2012年12月再度當選首相，承諾加強軍事力量、重振經濟，同時旨在修訂日本戰後的《日本國憲法》。如今，安倍在20日成為任期最長的首相，打破前首相桂太郎（Taro Katsura）的里程碑，但這光榮的日子也被一些疑慮籠罩。

針對日本人口老化、修憲等挑戰，安倍誓言在自民黨（LDP）中的最後兩年任期內加速改革，他的黨魁任期目前到2021年9月為止。他告訴記者，希望保持警惕，盡力解決政策問題，同時不忘初心。

安倍在外交政策上贏得較多好評，他與美國總統川普維持友善關係，試圖避免貿易爭端中最壞的情形，但與俄羅斯的領土爭議進展不多，與南韓的關係也冷冰冰。

自回鍋以來，安倍帶領政黨贏得6次大選，每每從疑似任用親信與官員竄改數據的醜聞中脫身。這些勝利得歸因於支離破碎的反對黨，以及2009年到2012年時民主黨（Democratic Party of Japan）執政時期的不愉快回憶。

安倍今年9月進行內閣改組，然而，兩名與他關係良好的大臣因涉嫌違反選舉法規而辭職。現在，安倍又面臨指責，有輿論指他邀請支持者參與「賞櫻會」，還用公款招待自己人，可能違反競選法規；明年的賞櫻會已預計停辦。

安倍否認有任何不法行為。同時，隨著美國與中國的需求減弱，日本10月的出口額創下3年來最大跌幅，人們擔心經濟走向衰退。《朝日新聞》16到17日的民調顯示，68％受訪者不相信安倍的說詞，不過他的支持率還是穩定在44％。