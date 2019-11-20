2020國民黨還是民進黨勝選　AIT前主席：北京都會繼續恫嚇

▲總統蔡英文先前接見卜睿哲。（圖／總統府提供）

記者丁維瑀／綜合報導

中國第一艘自製航空母艦17日經過台灣海峽，此舉被視為明年台灣大選以前的恐嚇行為。美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲則認為，北京似乎發現長期對台恫嚇、施壓是個更佳的策略，所以無論最後是誰勝選，中方都有可能繼續此種作法。

《美國之音》報導，卜睿哲現為布魯金斯學會東亞政策研究中心資深研究員，他本周發表的報告指出，北京過去一直期盼用說服的方式，讓台灣接受「一國兩制」，然而馬英久政府執政時期，雙方的政治關係在國民黨下並未取得實質進展，反而，傾向台灣獨立的民進黨隨後上台，也使得北京在蔡英文執政後採取「恫嚇、施壓與招安」的混合舉措。

這份報告名為「從說服到脅迫：北京對台灣的做法及台灣的反應」；卜睿哲認為，針對實施在台灣的選項中，北京不斷思考，其中包括用武、重新以說服方式讓台接受一國兩制，或是用非暴力的行為來進行脅迫。

卜睿哲觀察到，北京發現在馬政府期間並未達到理想目標，一國兩制在台灣並沒有龐大吸引力，因此「說服」的效果不好，對於北京來說，嚴重的問題是台灣「永久分離」。不過，雖然一國兩制目前被國民黨、民進黨拒絕，卜睿哲卻說，北京不可能完全放棄此種模式。

卜睿哲認為，明年總統大選若選出國民黨政府，北京可能恢復過去漸進說服的方法，不過，比起前總統馬英九的立場，韓國瑜是否更願意「統一」；北京對此也會抱持疑問。他指出，若國民黨取得勝利，北京將會立刻推動政治協商，然而，台灣民眾普遍並不支持這項協商，韓國瑜將面臨困難，另外，韓國瑜競選期間多次提及中華民國，也顯現國民黨與北京的分歧。

觀察未來兩岸局勢，卜睿哲表示，若國民黨明年獲勝，將提升北京的信心，北京也能勉強接受蔡英文以微小幅度勝選，然而考量到中期面相，如果民進黨2024年再度勝利，中國對此會非常警覺，這代表「統一大門」正關閉。而從長遠方向來看，只要兩岸分歧始終無法解決，雙方的「和平分離」會被中國視為問題，自2028年台灣總統選舉以後，若每任政府不在統一議程做出明顯舉措，便會引起北京對於統一能否實現的疑慮。

卜睿哲認為，北京是否對台動武，要考量到美國介入的風險太高，因此不確定是否能成功，對比「低風險、低回報」的說服政策，對台用武則是「高風險、不確定回報」；所以，目前來看更好的策略是長期恫嚇、施壓以及在台內部展開招安。

中國國家主席習近平年初宣布對台政策。卜睿哲表示，習近平談話中刻意避免「明確統一時間表」的暗示，若是提出確切統一時程，就會使得台美展開行動，所以從習的話語來看，北京並不認為統一的大門已闔上，而是要對這個議題抱持耐心。