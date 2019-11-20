美航母駛入波斯灣　伊朗「忙平內亂」再爆氣：美國行為太挑釁！

▲林肯號航母群。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

目前伊朗正面臨所謂的「內憂外患之際」，國內因為高油價並實施配給，引發民眾反政府抗議示威，且動亂蔓延到全國93個城市，政府除了武力鎮壓之外，更實施斷網，至少造成27人死亡；而美國海軍林肯號航空母艦隊19日也同樣通過霍爾木茲海峽駛入波斯灣，引發伊朗政府不滿，認為是一種「絕對挑釁」。

綜合外媒報導，林肯號航空母艦5月部屬在中東之後，不斷在北阿拉伯海與阿曼灣徘徊，而這是首次通過霍爾木茲海峽駛入波斯灣，除了林肯號，艦隊還包括美軍神盾巡洋艦萊特灣號、神盾驅逐艦法拉格特號，以及英軍驅逐艦衞士號。美方軍官表示，「通過霍爾木茲海峽相當平安且專業。」

全球3分之一的石油運輸都須經過的霍爾木茲海峽，過去都由伊朗精密軍隊控管，6月2艘油輪遭到後，現在其他國家經過時都相當小心翼翼。美國海軍強調，此次航空母艦隊進入波斯灣不代表局勢升級，或是美國又有對伊朗新的制裁、措施，反而是想要表達對航行自由的承諾，且「勸戒」伊朗不該再有進一步侵略的狀況。

國外媒體分析，林肯號進入波斯灣可能是美方想要表達局勢稍微緩和，所以能夠「和平通過」霍爾木茲海峽。另外，原本將到中東接應林肯號的杜魯門號航母，在維修完電力系統後，也將進入最後準備並且回歸，因此林肯號將等到杜魯門號進入前，都會持續駐守。