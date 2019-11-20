她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

▲懷特交往8年的女友突然受夠的他戀物癖說要分手，慘遭毆打致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國斯尼亞斯布羅克（Snaresbrook）日前發生一起恐怖情殺案。一名38歲的戀物癖男子，因為在和女友發生關係時，都習慣穿上女性內衣褲，交往8年的女友受不了在外劈腿，男子得知後趁著女方洗澡時，持金屬鈍器狂毆頭，在被逮捕時他表示，「我想要停止，但卻停止不了，我聽到她喉嚨發出咯咯的聲音，那一定是她最後一口氣」絲毫沒有悔意。

根據英國《每日郵報》報導，懷特（Roderick Deakin-White）和34歲女友帕森斯（Amy Parsons）交往八年，到了最近懷特發現，女友在外面有了第三者，兩人在口角中，帕森斯也坦承自己確實與一名叫桑德斯（Mr Saunders ）的人約會。帕森斯也提到，自己早就受夠懷特有戀物癖，「每次在行房時都要穿上女性內衣褲，甚至連FB名稱也是女生的名字。」而在遇見桑德斯後，感覺自己可以過得更好，因此提出分手。

▲帕森斯突然受夠男友戀物癖提出分手，慘遭殺害。

懷特對於女友想要分手的理由感到不解，兩人多次因此而爭執，直到案發當晚，帕森斯回家洗澡時，提到自己沖澡完就要去桑德斯家，兩人再度爭執。懷特站在浴室前徘徊，最後拿著鈍器衝進浴室，對著帕森斯一陣狂毆頭部，直到她最後倒地而死，懷特則是奪門而出。

警方接到報案後，立即逮捕了懷特，法院開庭時他面無表情地表示，「我不明白，為什麼帕森斯有時候對於我穿女性內衣褲感到喜歡，有時候卻又很厭惡，我只記得她滑倒在廁所了，很多血，我聽到她喉嚨發出咯咯的聲音，應該是斷氣前的聲音，我也聽不到周圍的聲音」。

據悉，懷特當時看到帕森斯傳給桑德斯愛心訊息後，幾乎情緒崩潰，於是做出殘忍的事情，此外在法院中也提到自己之所以會穿女性內衣褲，是因為兒時遭到家暴的陰影。訊後懷特被控謀殺、重傷罪，將等待最後宣判。

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