勞長許銘春：因應新興外送經濟　一直都有研議「類勞工法」

▲勞動部長許銘春。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部昨（19）日訂定「勞動契約認定指導原則」，列出勞動契約認定標準；對此，勞動部長許銘春今（20）日出席立法院年度中央政府總預算關於勞動部主管預算(基金預算)案時表示，這雖然只是行政原則，但其實是一個相當重要的認定原則，因為這已經把大多數的個案、大法官解釋、行政院的函示等列入，算是相當完整。另外，她也提到對於外送平台這樣的新興平台，未來也將會參考德國的「類勞工」法等進行研議。

許銘春透露，一直都有在參考德國的類勞工法，部內一直都有在研議，但短期之內針對這些新興經濟的部份就是先把指導原則訂出來，讓大家有個依靠，未來，不管是德國的類勞工法，或是其他國家相關在解決新興型態的勞動問題都會持續研議。

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許銘春表示，昨天公布的「勞動契約從屬性判斷檢核表」，詳列25項檢核事項，這也提供勞、資、政三方要認定是否為勞動契約有很大的幫助，因此未來也希望可以透過這個原則，如果勞資雙方對於勞動契約有疑慮的話，就可以用這個檢核表來判斷。

另外，許銘春也提到，其實在勞動現場都存在著多樣性，站在勞動部的立場，還是希望不管是承攬，還是僱傭就是要明確，不要出現假承攬真僱傭的情況，或假借其他契約的形式來規避雇主應有的責任，尤其是現在出現外送這樣的新興經濟形式，這樣的新興型態經濟是要解決人類的生活問題，帶給人類更多方便性，因次希望企業也要善盡他的社會企業責任，不要因為新興經濟而剝削了勞動權益。

