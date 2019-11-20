94歲大馬首相馬哈迪鏡頭前突「流鼻血」！　被迫中斷記者會離場

▲ 馬哈迪日前出席曼谷東協峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）高齡94歲，日前在一場記者會中途突然流鼻血，嚇壞現場眾人。馬哈迪立刻在隨扈陪同之下離開現場，記者會也被迫提前結束。稍晚官員說明，他的鼻血很快就止住，身體狀況良好。

大馬《新海峽時報》（New Straits Times）報導，馬哈迪19日出席大馬棕油局（MPOB）2019年國際棕油大會及展覽（PIPOC），接受記者採訪時回答幾個問題後突然流鼻血。影片中可見，他一面回答問題，一面動手從口袋中掏出白色手帕擦拭鼻子，手帕上可見紅色血跡。

Dr Mahathir was seen wiping his #nose with a #handkerchief after answering a few questions.



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突發狀況讓現場眾人難掩驚慌，一旁女性官員趕緊代為回答問題；保鑣隨後中斷記者採訪，陪同馬哈迪離開展覽現場。

《中國報》報導，記者觀察到馬哈迪在記者會上頻頻以手帕擦拭鼻子，疑似有感冒症狀。也有說法指出，事發後馬哈迪緊急被送往醫院治療。但首相辦公室發表聲明駁斥這番謠言，稱馬哈迪的鼻子只是輕微出血，身體並無大礙，且在記者會中斷後不久就返回展覽會場，還參觀了一輛生物柴油車。

聲明指出，馬哈迪狀況良好，當天下午就回到工作崗位。財政部長林冠英19日下午也和馬哈迪討論國政，更在臉書上傳與馬哈迪的合照，證明他在首相辦公室照常工作。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。