蠢哥「打3KG凡士林進手臂」當二頭肌　融化腐爛黏神經…半截肉變暗紫色！

▲特雷辛用凡士林注射體內當肌肉。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯近半年來，坊間流行廉價整形，主要以凡士林作為注入素材，直接打入體內隆乳、調整雕塑新的體形線條，然而因為與身體相斥開始出現多起恐怖的侵蝕腐爛例子。23歲的特雷辛（Kirill Tereshin）是一名健身愛好者，為了達到自己完美的體態，意想天開的去做了該項凡士林整形手術，把將近3公斤的填充物塞進自己的手臂內當作肌肉。

根據英國《太陽報》報導，特雷辛因為奇大無比的二頭肌，在網路上小有名氣，但其實這樣的肌肉並非他自己練出來，而是透過凡士林填充物注射進去，且毫無肌肉線條，單純就像一個腫塊般的在手臂上。但隨著填充物開始跟身體出現排斥作用，特雷辛開始劇烈的疼痛、發高燒。

▲特雷辛手術取出後的凡士林塊，此僅為四分之一。（圖／翻攝自Youtube）

特雷辛的身體出現了發炎現象，直到送到醫院後，院方檢查發現，特雷辛的肌肉組織已經遭到侵蝕，而凡士林填充物也已經爛在肌肉裡面。莫斯科謝切諾夫國立醫學大學表示，特雷辛的狀況建議馬上動手術，問題很明顯就是因為這些凡士林根本不該被當作整形填充物。

外科醫師表示，「這些東西就該被清除，因為動脈、神經、肌肉的其他功能必須要正常運作，但凡士林已經壓迫到這些東西造成身體上的傷害」。特雷辛在手術後，關切的詢問醫師手術是否會讓他流失掉自己本身的肌肉量，但醫師回應，「爛掉的凡士林已經跟部分肌肉黏著，所以也會切掉部分，目前要看恢復狀況」。

據悉，醫師表示，不少預算有限的俄羅斯人，為了想要漂亮、達到自己夢想中的體態，都會使用凡士林整形的方式，甚至會注射到乳房、臀部內，其實都是相當高危險的。

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