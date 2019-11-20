ATM便利性收服台灣民眾　央行帶你了解ATM前世今生

▲ 台灣ATM相當普及。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

自動櫃員機（Automated Teller Machine, ATM）誕生迄今已超過半世紀，日前傳出星展銀行將於本（2019）年底前裁撤該行在台的所有ATM，引發民眾討論「ATM是否消失」，而ATM究竟如何誕生，央行也透過臉書向大家分享了它的發展歷史。

1967年6月27日，全球第1台自動櫃員機於英國的巴克萊銀行（Barclays）誕生。全球金融危機後，外界普遍認為，ATM是較無爭議、符合公共利益的金融創新；前Fed主席Paul Volcker更曾表示，ATM是過去幾十年來，銀行業唯一有用的金融創新。



2017年6月27日，ATM問世50週年時，巴克萊銀行曾大肆慶祝，將位於北倫敦恩菲爾德（Enfield）的全球第1台ATM換上金色外衣、在其側加掛紀念匾牌，並於前方舖上一席紅地毯。50年前這台ATM啟用時，現場堪稱盛況空前，當時英國喜劇演員Reg Varney率先使用此ATM提款，成為全世界第一個使用ATM提領現金的人。

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▲ ATM發展歷史，點圖可放大。（圖／中央銀行FB）



如今，ATM即將邁入52個年頭，卻也迎來新的挑戰。英國一家顧問公司指出，2018年全球ATM數量總計約324萬台，較2017年減少1%，係首次出現下滑的情形；預計到2024年時，ATM數量將進一步減少至322萬台。

ATM數量減少的原因，各國不盡相同：中國大陸的非現金支付發展迅速、美國的銀行縮減分行政策、日本的共享型ATM增加，以及巴西民眾利用數位管道日增等因素，導致全球ATM數量減少。而台灣ATM的使用會如此受到民眾喜愛，大抵歸因於國內民眾習慣以現金支付，再加上台灣利用ATM跨行提款、轉帳的成本都很低。



儘管行動支付普及，但截至本（2019）年8月底，全台ATM數量已來到30,080台。若以全台2,300萬人口計算，平均765人就擁有一台ATM，密度之高堪稱全球第一；相較之下，英國平均1,015人才擁有一台ATM；至於金磚五國中的印度，更是每10萬人僅擁有22台ATM。



ATM是否會在台灣消失，金管會主委顧立雄認為，ATM不會消失，但是會「智慧化」。他指出，ATM隨著網銀的發展，確實有進化的空間，也許大家認為到ATM提領現金與發展行動支付的政策悖離。不過事實上，以後簡易式分行，在未來智慧ATM的發展可望成真。