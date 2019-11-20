懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

▲ 伊麗莎懷孕6個月，遛狗時疑似遭野狗攻擊。（圖／翻攝自臉書／Elisa Pilarski）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國日前發生一起死亡悲劇，巴黎一名女子熱愛狗狗，臉書經常上傳自己和狗狗的合照。她懷著6月身孕，日前帶著自己飼養的狗狗到森林裡散步，未料途中疑似遭附近野狗攻擊。她當天稍晚被丈夫發現倒臥在地上時，已經因被多隻狗啃傷造成失血過多身亡。

29歲的伊麗莎（Elisa Pilaski）16日牽著家中飼養的狗狗柯蒂斯（Curtis），到巴黎北部的雷茲森林（Forest of Retz）散步。TVA Nouvelles報導，伊麗莎在散步途中打電話給丈夫埃呂爾（Ellul）表示，她害怕自己會被一群狗攻擊。

埃呂爾馬上離開他在戴高樂機場的工作崗位，約45分鐘後抵達雷茲森林，在柯蒂斯的嚎叫聲中找到伊麗莎殘破不堪的屍體。18日驗屍結果指出，伊麗莎在事發當天下午1時至1時半間遭多隻狗咬傷上肢、下肢及頭部，因失血過多而死。

當地報紙《L'Union》指出，襲擊伊麗莎的狗在她死亡後仍持續啃咬屍體一段時間。警方已經採集森林裡一群獵犬的DNA，正調查牠們是否與這起案件有關；同時也採集柯蒂斯的DNA，不排除伊麗莎被自己飼養的狗狗攻擊的可能性。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。