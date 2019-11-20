125年來逢國家大事就「流汗」！　南韓神祕石碑突出水9小時引熱議

▲ 表忠碑日前突然流汗。（圖／密陽市廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓密陽市弘濟寺內的表忠碑是慶尚南道指定的文化遺產，因每逢國家大事就會「出汗」而聞名。過去在三一獨立運動、1945對日戰爭勝利等歷史事件前夕，表忠碑都會神秘流汗，沒想到18日凌晨4時突然再次出水，持續至當天下午1時，流出多達1公升的水，引起民眾關心。

廟方18日說明，民眾當天凌晨4時左右到附近運動時，發現表忠碑上流下「汗水」，趕緊告訴弘濟寺住持，因此推測大約是4時開始流。

綜合韓媒報導，表忠碑是為緬懷「壬辰倭亂」（萬曆朝鮮之役）時英勇擊退倭寇的泗溟大師，由他的第5代弟子自慶尚北道慶山市取來石頭，在1742年建成高度2.7公尺、寬96公分、厚度54.5公分的石碑。

▲ 表忠碑流汗被視為大事發生前的徵兆。（圖／密陽市廳）

表忠碑在南韓1894年東學黨之亂時流了多達56公升的水，接著在1919年三一獨立運動、1945年815朝鮮半島解放的3天前、1950年韓戰時都流下約68公升汗水，1961年五一六軍事政變則流下多達102公升。

此外，1985年南北韓離散家庭團聚、2008年美韓簽署牛肉進口協議、2009年南韓首位樞機主教金壽煥逝世、2010年天安艦沉沒及2017年前總統朴槿惠彈劾審判時都曾出現流汗現象。

由於表忠碑每逢大事都會流汗，被認為是大事發生的徵兆，民間也稱其為泗溟大師憂國的表現。再加上表忠碑流下的汗水從不曾沾濕碑體上凹下的字、石碑介紹牌及下方的基座，更添神秘色彩。

儘管有專家認為，表忠碑出汗只是天氣變化造成的自然現象或石碑本身結露的現象，但目前還沒有科學證據證明。因此許多南韓民眾猜測，國家可能有大事即將發生。

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