日本男大生理大外徘徊…遭港警逮捕！日外相：持觀光簽旅遊　已獲釋

▲香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

香港理工大學衝突從17日持續至今，除了陸續有校內抗議學生被港警逮捕以外，就連在理大周圍日本大學生也被拘捕。據了解，該名日籍男生並非理大留學生，而是持觀光簽至香港旅遊時，在抗議現場附近徘徊，才被港警以「參與示威」為由拘捕。目前男大生已經平安獲釋。

▲多名香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）



根據《共同社》、《讀賣新聞》與《NHK》報導指出，現年21歲的東京農業大學三年級學生井田光，因17日在理大附近徘徊，而遭港警以參與抗議活動的名義逮捕。日本外相茂木敏充19日召開記者會表示，井田光並非留學生或交換生，而是持觀光簽證在香港旅遊，日本駐香港總領事館人員18日也與井田光會面，確認其並未受傷，身心狀況良好。

井田光已在20日凌晨12點多獲釋，這也是自香港爆發示威衝突以來，第2起日本人被逮捕的事件。先前在8月底被逮捕的40多歲日籍男子也已經平安獲得保釋。

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