日本男大生理大外徘徊…遭港警逮捕！日外相：持觀光簽旅遊　已獲釋

▲香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
香港理工大學衝突從17日持續至今，除了陸續有校內抗議學生被港警逮捕以外，就連在理大周圍日本大學生也被拘捕。據了解，該名日籍男生並非理大留學生，而是持觀光簽至香港旅遊時，在抗議現場附近徘徊，才被港警以「參與示威」為由拘捕。目前男大生已經平安獲釋。
▲多名香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）
根據《共同社》、《讀賣新聞》與《NHK》報導指出，現年21歲的東京農業大學三年級學生井田光，因17日在理大附近徘徊，而遭港警以參與抗議活動的名義逮捕。日本外相茂木敏充19日召開記者會表示，井田光並非留學生或交換生，而是持觀光簽證在香港旅遊，日本駐香港總領事館人員18日也與井田光會面，確認其並未受傷，身心狀況良好。
井田光已在20日凌晨12點多獲釋，這也是自香港爆發示威衝突以來，第2起日本人被逮捕的事件。先前在8月底被逮捕的40多歲日籍男子也已經平安獲得保釋。
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関係者によりますと、香港の警察に身柄を拘束された男性は東京農業大学の学生だということです。https://t.co/QVl4VODSoJ— NHKニュース (@nhk_news) November 19, 2019