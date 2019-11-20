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英國首場電視辯論！兩大黨領袖支持度各半　強生：已和歐盟談好「貿易協議」

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▲▼英國大選電視辯論。（圖／路透）

▲強生（左）與科賓（右）在辯論中激烈攻防。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國將在12月12日迎接下議院大選，而代表保守黨的首相強生（Boris Johnson）與工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）19日展開激烈辯論。雙方在長達一小時的辯論中，沒有過多亮點，強生不斷強調必須解決脫歐僵局，科賓則緊咬強生的不切實際。辯論結束後的民調更顯示，兩人的輸贏仍不分軒輊。

強生在辯論中強調，他一定會讓英國在2020年1月31日脫離歐盟，再三強調「搞定脫歐」（Get Brexit done），甚至還指出，他和歐盟已經談論好一項「貿易協議」，有助於保持英國與歐盟的長期關係。同時，強生也不忘將矛頭指向科賓，要求他說明工黨的態度，到底是希望留在歐盟，還是在二次公投中也是抱持離開歐盟的態度。

科賓回應，他計畫舉行二次公投的目的是尊重人民決定，「英國人會做出真正的選擇，而我們會負責執行這項決定。」科賓指出，強生的時間表不切實際，不僅要和歐盟談判，還一邊與美國討論貿易協議，並指控強生出賣英國國家醫療保健服務（NHS），「認為強生可以在一月底完成協議並脫歐的想法，簡直就是無稽之談。」

辯論結束後的民調，認為強生表現較好的佔51%，科賓則為49%，雙方不分軒輊，分析人士則認為，此次辯論反而是科賓占上風，因為在過去的民調中，工黨總是「穩定輸給」保守黨約18個百分點。

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