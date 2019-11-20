美淫富商獄中上吊！2獄警遭控「偽造紀錄」　8小時未查房…在桌前狂上網

▲負責看守艾普斯坦的獄警被起訴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）8月在獄中身亡，儘管死亡原因仍有爭議，但2名負責看守艾普斯坦的獄警，被聯邦大陪審團指控「偽造監獄紀錄」，原本規定每半小時必須巡視一次，但兩人長達8小時都未檢查牢房。目前兩人堅不認罪，各自以10萬美元交保。

艾普斯坦因涉嫌仲介未成年少女進行性交易，被關押在紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center），8月10日卻被發現在牢房內身亡。紐約首席驗屍官判定死因為上吊自殺，但艾普斯坦卻認為死因並不單純，更指艾普斯坦的頸部多處骨折，其中關鍵點在於喉結（Adam's apple）附近的舌骨（hyoid bone），一般情況下，舌骨骨折在他殺案件中更為常見。

▲艾普斯坦涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）



另外，負責看守的獄警理應每30分鐘巡視牢房一次。但起訴書中指出，負責看守的獄警諾爾（Tova Noel）與托馬斯（Michael Thomas）在艾普斯坦死亡當天的晚上十點半至早上六點半，都沒有到牢房巡視，甚至其中有長達兩個半小時的時間都坐在辦公桌前上網。後來為了掩蓋怠忽職守的事實，兩人還偽造了監獄紀錄，簽署了假證明。

這兩名獄警也是艾普斯坦死亡案中，目前唯一被起訴的兩人，但他們堅持不認罪，19日被收押後，各自以10萬美元（約台幣304萬元）的保釋金獲釋，預計21日再次出庭應訊。艾普斯坦的律師團尚未對此做出回應，托馬斯的律師則指，這兩名遇警都是「代罪羔羊」。

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