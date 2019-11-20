黃暐瀚預測2020不分區　藍綠不超過15席、民眾黨可拿5席

▲黃暐瀚預測2020不分區席次。（圖／翻攝POP撞新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

日前藍綠已公布不分區立委名單，許多第三勢力像是民眾黨、時代力量、親民黨也陸續公布名單，其有志一同要終結藍綠國會過半。對此，資深媒體人黃暐瀚20日在廣播節目分析政黨票趨勢，他預測2020藍綠政黨票都不會拿超過15席，而民眾黨可拿下4或5席。

黃暐瀚指出，據以往經驗總統得票會比政黨得票多，就2016年來看，總統蔡英文拿了689萬票，民進黨政黨票拿537萬；朱立倫參選總統拿381萬票，政黨票拿328萬。

黃暐瀚表示，民進黨拿到537萬的政黨票，分到18席不分區，佔比是44％2016年最高；親民黨上次政黨票79萬，總統票157萬，親民黨分到3席，時立政黨票拿74萬，分到2席；只要今年政黨票誰能衝破70萬、6％以上，就會有兩席。

黃暐瀚分析民眾黨這次的不分區名單，蔡壁如排名第5代表民眾黨有信心拚到第5名，且現在民眾黨民調落在8％左右，若在往上加個2％拿到10％破100萬票，就有可能拿到5席；黃暐瀚也說，蔡壁如有進立法院的必要，這樣才能貫徹黨主席柯文哲的意志，而民眾黨的名單也代表著，他們有信心可以進入5席的，「我預估民眾黨可進入4席或5席。」

時代力量的部分，黃暐瀚認為2席可能性比較高，可能比過5％多一點，若黃國昌戰力夠強拚上去，時代可能有兩席以上的成績。

而民進黨跟國民黨，黃暐瀚表示，以現在名單來看的話都可能12或13，「我預測，國民黨跟民進黨都不會超過15席。」

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