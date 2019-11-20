道瓊跌逾百點、那指續創新高　台股今開盤下跌10點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國總統川普再對中國大陸釋出威脅，貿易協議不確定性再度升高，美股四大指數僅那指續創新高，其他指數小幅回落，道瓊更下跌逾百點。而台股今（20）日開盤下跌10點、以11,645點開出。

電子三雄中，台積電（2330）以314元開出、下跌0.31%；鴻海（2317）開在平盤92.8元；股王大立光（3008）以4535元開出、上漲0.78%。

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法人指出，新台幣上週貶破月線，並維持在月線震盪整理，後續要觀察新台幣有無升值並突破月線關卡，才有機會帶動大盤繼續走高；此外，台股成交量相較日前突破1500億元，目前量能還是偏低、加上中小型個股偏弱，若中美貿易協商尚未確認、美方未撤回中方關稅，台股都會維持在區間震盪。

美國週二（10日）盤中時段傳川普項中國大陸發出警告，若大陸不達成貿易協議，美國將對大陸商品徵收更高關稅，美中貿易協議不確定性再度升高，道瓊、標普指數拉回，道瓊更受波音、零售企業家得寶等公司財報表現不佳影響下跌逾百點，那指則因科技股走揚續創新高。

美股道瓊指數下跌102.2點，收27934.02點、跌幅0.36%；那斯達克指數上漲20.72點，收8570.66點、漲幅0.24%；標普500指數下跌1.85點，收3120.18點、跌幅0.06%；費城半導體指數下跌8.28點，收 1730.5點、跌幅0.48%。