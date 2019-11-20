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知名電商女董勾死會帥警！砸2000萬替他置產　性感自拍照流出

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吳男與郭女多次出國曬恩愛，讓萱萱無比難堪。（圖／讀者提供）

▲吳男與郭女多次出國曬恩愛，讓萱萱無比難堪。（圖／周刊王提供，下同）

 圖、文／周刊王

台北市警局勤指中心吳姓警員與正妹女友萱萱（化名）交往16年，卻多次偷吃被抓包，還介入知名電商郭姓女董座的家庭，女董座不但多次傳性感睡衣與性愛自拍照給吳男，還購置2000萬房產登記在吳男名下，萱萱的閨密彤彤（化名）看不過好姊妹被吳男如此玩弄，決定出面揭發吳男真面目。

本刊調查，奪人所愛的郭女大有來頭，她於2014年創立某知名電商，其重點產品馬卡龍潔顏球赫赫有名，連杜拜公主都指定使用，郭女公司也跨足代理氣炸鍋等小家電，生意做的蒸蒸日上，已婚的她卻甘願淪為小員警吳男的小三。

據了解，郭女與吳男是彼此的初戀，但郭女畢業後考上空姐，開始嫌棄吳男穿著打扮太土氣，因此漸行漸遠進而分手，郭女跨足電商市場後結婚生子，即使婚姻幸福、職場得意，始終對吳男念念不忘，二人再度以臉書取得聯繫，吳男起初顧忌萱萱而拒絕碰面，但在郭女死纏爛打下，還是在她的溫柔鄉中淪陷。

而萱萱對男友十分信任，平時不隨意查看吳男手機，直到今年2月，她偶然點開男友的訊息，竟發現男友與郭女討論性愛的姿勢和過程，多次相約開房偷歡，郭女還頻繁傳自拍照與性愛照給吳男。

吳男與郭女的對話鹹濕露骨，尺度大到讓人臉紅。（圖／讀者提供）

▲吳男與郭女的對話鹹濕露骨，尺度大到讓人臉紅。（圖／讀者提供）

彤彤說，郭吳2人的訊息內容鹹濕露骨，郭女還傳「那答應我下次可以不要讓我高潮太多次嗎」、「我也是在等你掏老x」等挑逗語句，還用「衝浪」作為性行為的暗號，一字一句都讓萱萱遭受巨大打擊。

針對警員劈腿女董座一事，台北市警察局表示，經查吳員未婚，目前支援警察局勤務指揮中心，至於該員是否涉有指述情事，將深入調查，如查明違反相關規定，必依規究責；吳男則說會配合警局調查；本刊致電郭女公司無人接聽，傳送LINE訊息詢問，郭女已讀未回，至截稿前未獲回應。

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