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美參議院一致通過《香港人權與民主法案》　川普同意簽署後立案

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▲▼香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

▲香港示威升溫，美國會加速通過《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國參議院在19日通過了《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），接下來參眾兩院的版本將協調整合，提交給總統川普，決定是否簽署通過或否決法案，目前川普還未針對此事表態。

該法案於10月中已在美國眾議院以「全體議員一致同意」的表決形式通過。由於上周以來，香港抗爭情事加劇，參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）和盧比歐（Marco Rubio）在14日宣布啟動「熱線」程序，讓參議院能夠更快速一致通過法案。

曾經造訪香港的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表示，香港示威者正在作出改變，目前被困在理工大學的示威者也啟發了世界。他提到，與中國共產黨的抗爭是長期的，希望香港人能看到，自由世界的人已經覺醒，也與港人同在。

盧比歐則在發言時指出，中共政府正試圖把香港的「一國兩制」變成「一國一制」，美國政府在貿易和商業方面，對待香港與中國不同，「但近幾年發生的現象是，中國當局不斷削弱香港的這種自治權和自由」、「整個世界都見證了香港人每天站出來，捍衛他們的自由，抵抗北京和港府日益增加的侵略。現在，美國必須要向北京傳遞一個清楚的訊息，那就是自由世界會與抗爭中的香港人站在一起」

參、眾兩院的版本中仍有許多相似之處，包含要求美國政府與國務卿提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位。兩個版本也都呼籲針對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁，並建議國務院不要拒絕頒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人。

不過，盧比歐提出的版本特別聲明指出，美國政府的政策為「支持支持建立完全民主的選擇」，即為2020年時，藉由自由公平的提名及選舉，選出香港特首以及所有立法會的成員。
 

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