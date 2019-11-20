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川普撂話：美中第一階段協議若失敗　會祭出更高關稅

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中協議就差臨門一腳，川普表示若沒談成，會把關稅抬得更高。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中第一階段協議眼看就要來到簽署尾聲，美國總統川普除先前表示還沒有決定撤銷接下來的關稅制裁，他19日再度告訴記者，若協議不成，會把制裁程度拉得更高。

根據美國「CNBC」報導，美中兩大經濟體自2017年以來，在國際貿易問題上逐步走入僵局，如今情形可能還會更糟；川普週二（19日）在白宮與內閣進行會議，會後接受記者訪問時表示，「 如果我們和中國沒有達成協議的話，我會把關稅抬得更高。」

▲▼美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

美中在10月同意進入第一階段協議，雙方協調高階官員及貿易代表進行細節協商的同時，華盛頓和北京當局都在對外界釋出複雜信號。中國商務部部長鍾山在本月初表示，兩國已經同時同意刪除協議中的某些條文，但隨即被川普打臉，因為川普沒有同意要刪去任何當初已經談定的條文，「他們想要再倒回去談。我可沒有同意任何事情。」

一來一往的訊號釋出讓10月以來各國期盼的貿易戰緩和關鍵，又再度變得極為不確定。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）15日指出，協議「就要完成了」，但到了16日，中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），就協議進行商討後，並未進一步釋出好消息，僅向外界透露會繼續保持密切聯絡。

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