川普「電話施壓」烏克蘭調查政敵　白宮官員作證：不尋常、不恰當

▲白宮國安會官員文德曼（右）和副總統彭斯的幕僚威廉斯（左）共同赴國會作證。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦眾議院19日再度展開總統彈劾調查公開聽證會，前白宮國安會議烏克蘭專家、美國陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）在聽證會中批評川普總統施壓外國政府調查政治對手的行為並不恰當。

文德曼19日出席彈劾案第三次公開聽證會作證。他向國會表示，「美國總統要求對政治對手進行調查，特別是要求外國勢力介入，這並不恰當。」川普被控7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，要求烏克蘭民主黨政治對手、前副總統拜登（Joe Biden）展開調查。

文德曼是當天負責監聽該通電話的官員之一，他與副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚威廉斯（Jennifer Williams）一同出席作證。文德曼提到，他當天聽到談話，基於責任感，曾向白宮法律顧問報告過此事；威廉斯也說，與他接觸過的其他總統通話相比，川普與澤倫斯基的這通電話似乎不太尋常。

隨著彈劾案逐漸發酵，川普有可能成為美國史上第三位遭眾議院彈劾的總統，他18日上午曾透過推文說，自己「強烈考慮」親自赴國會作證。另外，川普先前還曾砲轟文德曼和威廉斯是「永不川普（Never Trump）」的見證人。

美國國務院烏克蘭事務副助理國務卿肯特（George Kent）和美國駐烏克蘭代辦泰勒（William Taylor）13日已經出席首場公開聽證會，15日前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）則接著出席第二次公開聽證會作證。

19日除了文德曼和威廉斯外，前烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）和國安會議歐洲與俄羅斯事務主任莫里森（Timothy Morrison）也將出席作證。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！