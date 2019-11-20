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「全日本最可愛女大一生」曝！無辜大眼Q炸　「2隱藏季軍」男粉暴動：卡哇伊

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記者阮巧雯／綜合報導

日本每次一到年尾都會舉辦各大不同選美比賽，近期第9屆「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019）比賽結果出爐，由來自「青山學院大學」的中川紅葉在全日本大一美少女中脫穎而出，奪下冠軍寶座。

中川紅葉

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019冠軍中川紅葉。（圖／翻攝自IG／kureha_nakagawa）

▲中川紅葉現年19歲，來自日本「青山學院大學」。（圖／翻攝自IG／kureha_nakagawa）

現年19歲的中川紅葉一雙炯炯有神大眼，配上天使般笑容，仙氣外漏讓人看了眼神無法抽離。她不只擁有甜美長相，更是多才多藝，會打鼓、彈吉他，還熱衷攝影，對未來的展望是能夠進入媒體產業工作，或是音樂相關領域。

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019冠軍中川紅葉。（圖／翻攝自IG／kureha_nakagawa）

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019冠軍中川紅葉。（圖／翻攝自IG／kureha_nakagawa）

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019冠軍中川紅葉。（圖／翻攝自IG／kureha_nakagawa）

▲中川紅葉不但長相甜美，更是多才多藝。（圖／翻攝自IG／kureha_nakagawa）


望月優夢

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019準優勝望月優夢。（圖／翻攝自Twitter／frecam19_006）

▲望月優夢獲選準優勝者。（圖／翻攝自Twitter／frecam19_006）

賽事也多選出2位準優勝者，其中一位望月優夢是來自日本首屈一指頂尖學校「早稻田大學」，同樣擁有水汪汪大眼，笑起來帶點成熟韻味。她熱愛閱讀、電影、跳舞，可說是動靜皆宜，未來的夢想是成為一名女主播。

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019準優勝望月優夢。（圖／翻攝自Twitter／frecam19_006）

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019準優勝望月優夢。（圖／翻攝自Twitter／frecam19_006）

▲望月優夢可愛中帶點成熟韻味。（圖／翻攝自Twitter／frecam19_006）

齋藤里奈

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019）準優勝齋藤里奈。（圖／翻攝自IG／riiii_naa____）

▲齋藤里奈氣質清新，空靈感滿分。（圖／翻攝自IG／riiii_naa____）

另一位準優勝者則是來自中央大學的齋藤里奈，白皙皮膚配上一頭俏麗短髮，氣質清新，一雙靈氣大眼讓不少男粉絲看了直呼：「卡哇伊！」和本人空靈氣質相符，她的興趣是彈琴、書道，也相當熱愛韓劇，夢想和望月優夢一樣，期許自己有朝一日能成為女主播。

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019）準優勝齋藤里奈。（圖／翻攝自IG／riiii_naa____）

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019）準優勝齋藤里奈。（圖／翻攝自IG／riiii_naa____）

▲▼「日本最可愛大學一年級生」（FRESH CAMPUS CONTEST2019）準優勝齋藤里奈。（圖／翻攝自IG／riiii_naa____）

▲齋藤里奈熱愛書道。（圖／翻攝自IG／riiii_naa____）

日本這些選美賽事除了能增加自己的能見度，也常常被當成前往演藝圈跳板，勝出者總是會得到不少星探、廣告商關注，因此參加人數都相當驚人。

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