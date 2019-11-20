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葉文忠／豪宅門與論文門　你關心哪一個？

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▲▼韓國瑜仁愛路樓中樓住處。（圖／記者徐斌慎攝）

▲韓國瑜仁愛路樓中樓住處。（圖／本報資料照）

文／葉文忠

「學貸免息」發酵，像把屠龍刀，揮進了綠軍青年營區，照出民進黨長期只會利用年輕人，卻又無法解決其困境的殘酷政黨，於是逼出「豪宅烏賊術」，殺進了韓國瑜的「庶民」區，在營帳內放火，想一舉殲滅「庶民軍」，並阻止「學貸」傷害繼續擴大效應，一石二鳥。

從戰術格調上的比較，「學貸免息」是政策，以政策為兵器，讓人民突然驚醒，這才是一個有政治高度參選人該有的「前瞻建設」，是台灣未來「種子培育」計畫，議題一出，像航母戰鬥機降落時後方拉開的大傘，把仇中的「亡國感」瞬間拉向了「興邦感」之路；「豪宅烏賊術」是用糞水潑，也是綠營屢試不爽的唯一武器，整個行政系統全面發動「形象毀滅」戰，把一個合法的購屋案潑成「化糞池」，這是兩個陣營的高度與格調。

但今天不談高度與格調，而要談更重要的事。

沙場對戰，戰術手段多麼骯髒，畢竟就是戰術，但令人詫異的，本該「觀戰」的媒體，在今年的大選中，幾乎全數「成軍」，一種不成比例的對峙，全面圍剿韓國瑜，成為蔡英文主力軍，這在過往的選戰中幾乎從未見識過，蔡英文形同赤裸裸的昭告天下：對，媒體都是我的，我就是這麼幹！

試問大學還需要開「新聞系」嗎？那些傳播原理、新聞理論、守門人的理論，早就死在台灣，記者的工作本是挖真相，說事實，在台灣已因黑暗的政治，演化為膽大妄為，改寫事實的「腥聞」製造業，不是曲解真相就是掩蓋真相。

文字如筆刀，讓心術不正的人拿來運用是相當可怕的，這可不是謝震武批評韓國瑜的「一言興邦，一言喪國(邦)」，民主時代，領導者失言不會喪邦，頂多被人笑話，記者失德「膽大妄為」才恐會喪邦，因為記者別號叫「社會良知」。

看看購屋案記者軍如何玩文字，下標是「韓國瑜買豪宅」，事情真相是「韓國瑜買不起豪宅」，觀眾卻會因新聞標，當成「韓國瑜坐擁豪宅」，非韓國瑜「根本買不起豪宅」，這就是利用文字的手段，我要你看成什麼就什麼，藉以一舉打跨韓國瑜的「庶民」標記。

「庶民」是什麼？天子犯法與庶民同罪，「庶民」是平民對比皇親國戚的身分，從不是貧富單位，更為淺顯的解釋，是「來自民間」，我家如果開鐵工廠，或是資源回收廠，年營業額破億，我難道不是庶民？韓國瑜是被眾多「來自民間」的百姓們，由下而上抬出來的，富可敵國的蔡英文，過往競選時一樣以「三隻小豬」綁住「庶民感」，訴求的就是一種來自民間的力量，蔡政府總以「自我掌嘴」來攻擊韓國瑜到了不可思議的地步了，但台灣人民眼盲耳聾，幾乎不在乎民進黨的兩套標準，嚴以律藍，寬以待綠，不提合法交易，不查偷洩個資的單位，刻意把「庶民」改裝成「貧民」，極盡詆毀被洩個資的受害者，這個國家的執政黨與其支持者，簡直病態到無可附加。

另一個，絕對高於「選舉」的議題，則是「論文門」。

論文門你只要關注的細節越多，就會發現越可怕。是的，「博士」離庶民太遙遠，沒有多少人懂，但領導人的誠實、品德與操守，攸關著社會價值，國家上升與淪陷，重要性超越了一切。

如此重要的國家頭條大事，至今乏「媒」聞問，媒體沒受到控制？鬼才信。蔡英文「論文門」，就是「博士學歷」的真相，經過林環牆、賀德芬、徐永泰、彭文正幾位教授鍥而不捨，抽絲剝繭的查證，蔡英文那黑暗中的德古拉靈魂將見到陽光了，蔡英文至今拿不出那本通過審核證明的博士資格的論文本，沒有論文就絕無可能拿到學位，沒有學位，何以能在台灣「以博士之名」招搖撞騙，在大學任教以及擔任公職？曾任倫敦大學的台籍教授馬森，剛巧在蔡英文就學期間在該校任教，看到陸續曝光的資料，直接批判蔡英文「膽子未免太大」，「博士學歷確實造假」

▲▼蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／本報資料照）

寫過論文者，必定知道蔡英文的博士學歷有鬼，今年6月28日才送達LSE婦女圖書館藏書區(非論文區)，與她10月才上傳國圖的「論文」，反而成為「一切攏是假」的最重要證據。

有鬼之處太多，我將最「鬼扯」之處條列：

1.沒有館藏：倫敦大學法學博士畢業生至少該繳交三本論文，給倫敦大學(LSE)圖書館、倫敦大學高等法律研究(IALS)所圖書館、國會圖書館(SHL)，但蔡英文在三所該有論文的圖書館，1984年以來一本都沒有，全數失蹤，像話嗎？

2.絕世天才的修業時間：自述2年拿1.5個博士，可謂前無古人，愛因斯坦花了5年拿到博士學位，史帝芬霍金花了4年拿到博士學位，政經學院有此等絕世天才博士誕生，豈不大肆宣揚，全世界的大學不搶翻了？

3.嚴格限閱：林、徐教授以學者的身分親自前往LSE察看，種種戒備森嚴的限閱措施，事前申請、不准拍照、不准影印、不准抄寫等等，而這些由館方證實來自作者的要求。

4. 不符規範的裝訂與格式：彭文正親赴倫敦找到蔡英文同期同學的標準論文比較，為藍皮裝訂、格式規範嚴謹並有九條防偽線，而徐永泰博士查閱蔡英文在婦女圖書館的論文，缺頁、格式、章節索引錯誤百出，甚至結論都沒有，判斷為「研究計畫」，但10月才上傳央圖的論文電子檔，「結論」卻又神奇出現。

▲蔡英文今年送達的論文，裝訂和倫敦大學標準的論文格式完全不同，且存放在非論文區。（Youtube影片）

5.多次補發的證書：拿出的學位證書都是補發的，竟有三種版本，排版均不同，有這種可能嗎？而政經學院申請規定中，校友「終身」只能申請補發一次，三個版本是怎麼冒出來的？

6.升等資料成為機密：蔡英文教授的升等資料，齊備一切學歷證明，竟被教育部列為機密，封存到2049年，倒底多麼見不得人？

碩士以上者，你的論文口試委員可能沒簽字嗎？你的論文可能在你畢業的學校一本都沒有嗎？一本經過焚膏繼晷苦汗換來的學位論文，為何要怕人看？

倒數中的醜事終將爆發，一旦爆發，就是國恥，從民進黨「聲援」論文門如此「低調」來看，蔡英文身邊人肯定知道「學位是假」恐為真，否則這一道道躲躲藏藏、遮遮掩掩、限制閱讀、列為機密種種不合常理的“路障”是做什麼？姑且不提「自我抄襲」的荒唐，整個國家，媒體、學界似乎都在包庇一個隱藏數十年的髒汙人格，且這已是總統涉及學術詐騙與偽造文書的重大刑案。

豪宅門毫無巧門，什麼謊言也沒說，論文門處處暗門，什麼實話都沒講，權力的「魔戒」役使著「索倫」般的蔡英文，驅使著猶如半獸人的立委、名嘴大軍全面狙殺著「庶民遠征隊」，記者為虎作倀，玩弄文字汙人，形同載著半獸人的「座狼」，扮演攻擊的側翼，能咬一口是一口；「論文門」背後暗黑人格昭然若揭，「社會良知」的記者選擇完全「失能」，不追不察，甘願當「座狼」，以失德為德。而蔡若連任，執政團隊焉能不有樣學樣上行下效？台灣人眼盲心盲，對該關注的正義公理失去判斷，「社會良知」盡亡，陷入萬劫不復也只是必然，喪邦真的不遠。

話說回來，當「論文門」爆的那一天，性格噬血的「座狼」，最終將主子啃噬的屍骨無存。

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