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樂事美味無法檔！　市佔率達七成原來是因為這樣

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▲洋芋片品牌樂事美味無法檔！聲林之王第一季選手「牙牙」林廷怡擔任ETtoday特派員，實際到信義區街頭訪問，找出樂事市佔率高達七成的秘密。（採訪撰稿／生活中心；攝影剪輯／攝影中心）

生活中心／採訪報導

洋芋片一直是休閒食品中不可或缺的重要角色之一，市面上洋芋片品牌繁多，誰是消費者的第一品牌呢？很多人立即想到的都是「樂事」，為了證實這樣的消費者想法是否正確？且同步要找出消費者熱愛樂事的原因，因此邀請了聲林之王第一季選手「牙牙」林廷怡來擔任我們ETtoday的特派員，到信義區進行街頭訪問；經過一般訪問之後，結果一點都不意外，樂事獲得許多饕客們的信賴，同時訪問的過程消費者也分享出對於樂事的想法，它能長期在台灣洋芋片市場銷售冠軍，果然是有道理的！

首先訪問的消費者表達出對於樂事的喜愛，認同樂事是他心中洋芋片品牌的第一名，過程中得知原味才是樂事最受歡迎的口味之後，更是大吃一驚，越是單純的口味挑戰性越高，原味更要宗於最天然的口感，好在樂事選用百事獨家五星級種薯種植出來的馬鈴薯，更勝餐廳使用的烹飪品質，才會如此的口味上更勝一籌。

▲▼ 。（圖／生活中心攝）

▲第一位消費者得知原味樂事受歡迎的原因後，也非常的認同。（圖／攝影中心攝）

第二位受訪民眾心目中的理想品牌也是樂事，最常品嘗時間都是在看電影或是做一些休閒活動時，喜歡的原因在於：口味很多元，特別是近期推出的香辣烤海苔、激辣辛紅椒還有避風塘炒蝦等等，完全不用怕吃膩，樂事每年都會推出數十支新口味、新包裝，每一季都有新的行銷話題，每個月都會有新口味，目的就是要讓消費者一想到洋芋片就會聯想到樂事。

▲▼ 。（圖／生活中心攝）

▲多元的口味，是樂事吃不膩的主因。（圖／攝影中心攝）

樂事對於馬鈴薯品質的堅持，也讓第三位的消費者由心佩服，甚至得知專業人仕才知道的專有名詞「固形物」，它是衡量馬鈴薯的品質，品質越好的馬鈴薯固形物越高。百事的五星級種薯固形物成分極高，品質優良到『整顆』都能鮮切做洋芋片，而且台灣樂事更是從國外引進的獨家品種，保存在無菌室中，品種純正，不受外界汙染，也難怪明明是去餐廳點了薯片，卻不如樂事的好吃，道理就在這！

▲▼ 。（圖／生活中心攝）

▲樂事的高固形物馬鈴薯，讓消費者聽了嘖嘖稱奇。（圖／攝影中心攝）

近期樂事也在包裝上下了很大的功夫，果不其然最後我們訪問到包裝美感至上的消費者，她特別喜歡樂事那種「網美級的包裝」，在桌上放包樂事、擺個文青動作、寫段心中的文字，上傳IG後就是一張高點擊的網美照，當樂事不但好吃又好拍時，也難怪消費者會對樂事情有獨鍾。

▲▼ 。（圖／生活中心攝）

▲女性消費者對於網美型包裝的樂事，完全沒有扺抗力。（圖／攝影中心攝）

聽完了消費者的心聲，樂事不愧是蟬連台灣十年銷售冠軍的洋芋片品牌，當牙牙訪問結束後，製作單位也給了她一包樂事作為獎賞，現場立即開吃起來，果然樂事不但擄獲了消費者的心，也同步征服了牙牙的胃。

▲▼ 。（圖／生活中心攝）

▲牙牙現場開吃滿滿的樂事海，讓她非常的開心。（圖／攝影中心攝）

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