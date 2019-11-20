瘋電影／黑金叛徒　托瑪索布斯凱塔揭開黑手黨組織內幕

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影開場有「教父」的風格，宴客場面豪華熱鬧，酒池肉林似乎便是黑道生活的寫照，而看似富豪般的豪奢生活，卻有個在海邊吸毒的兒子，非常諷刺，厲害的開場，十分鐘內把重點說完，所有的慾望都要付出代價。電影漫長卻流暢好看，這是一部黑道成員被抄家滅族於是徹底托出黑手黨內幕。

在托瑪索布斯凱塔被巴西警察逮捕以後，送回義大利法庭審判開始，托瑪索布斯凱塔就已經沒有選擇了，除了他帶到巴西後來被保護的孩子們，所有在西西里島的孩子全部被消滅殆盡，這便種下托瑪索布斯凱塔與黑手黨決裂的因素，原來黑手黨並沒有這個名稱，他們自稱為委員會，由三大家族主持，正如所知的黑道故事，沒有特別不同，只不過聽起來這個黑道國度制度完整，而義大利人本來就家族關係親近濃厚，以全面照顧的方式建構的企業體系，難怪可以建立百年基業。

食物夠吃，錢夠用即可，過多的貪婪傷害以及不道德的所得，都只是種下更深的未來報應而已，這部電影有深刻的警世作用。

片 名：黑金叛徒

英文名稱：The Traitor

類 型：劇情、犯罪

上映日期：2019-11-08

片 長：02時32分

導 演：馬可貝洛奇歐(Marco Bellocchio)

演 員：皮耶法蘭西斯柯法維諾(Pierfrancesco Favino) 、 路奇洛卡西歐(Luigi Lo Cascio) 、 法布里奇歐費拉卡內(Fabrizio Ferracane)

國 家：意大利

語 言：義大利語

發行公司：可樂電影

劇情大綱

再掀《教父》般的義大利幫派電影新風潮！



八零年代初期，海洛因的買賣在西西里黑手黨之間引發了一場戰爭，身為黑手黨成員的托瑪索布斯凱塔逃亡到巴西。沒想到敵人紛紛來算舊帳，布斯凱塔眼睜睜看著兒子和兄弟被殺害，他知道自己就是下一個。

在巴西被警方拘捕後引渡回義大利，布斯凱塔決定徹底改寫黑手黨的命運，開始配合法官的調查，背叛自己曾經發過誓的黑手黨弟兄。他是歷史上第一個轉為汙點證人的黑幫老大，揭露黨派內的鬥爭以及政府勾結，甚至直接點名總理、省長與黑手黨也有著緊密關係。



有別於幫派經典《教父》以柯里昂家族為出發，《黑金叛徒》從告密者的角度切入，揭露義大利黑手黨不可告人的祕密。義大利國寶級導演馬可貝洛奇歐透過黑幫勾當的真實事件，探究贖罪者的心，劇情結構的編排縝密直接，開頭與結尾的呼應更令人拍案叫絕。義大利影帝皮耶法蘭西斯柯法維諾生動詮釋托瑪索布斯凱塔不安的心路歷程，精湛演技拿下義大利銀緞帶獎影帝。導演更重現「大審判」法庭偵訊過程精采爆棚，當觀眾理解這段贖罪的歷程，誰能真正理解告密者的心？此片不僅是2019坎城主競賽片，也將代表義大利出征角逐奧斯卡最佳國際影片。

▲犯罪所得的酒池肉林，都是要還的。

▲販毒者的兒子是吸毒者，諷刺的現世報。

▲妻子堅持不離開美國，讓托瑪索布斯凱塔獨自面對司法成為汙點證人。

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