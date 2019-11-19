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十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

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▲▼十銓總經理陳慶文。（圖／業者提供）

▲十銓總經理陳慶文。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）今（19）日公布第三季財報。在SSD銷售挹注下，毛利率來到兩年來新高，每股盈餘也一舉轉正，來到0.73元。累計前三季每股盈餘為0.51元。

今年上半年受到整體市場需求下滑影響，十銓前二季進行庫存管理及採購調整，第2季營收雖然在18億元水準，但因銷貨成本過高，每股虧損0.83元。

請繼續往下閱讀...

然而，因SSD銷售帶動，十銓第3季單季營收15.58億元；毛利率提升至9.27%，為近八季高點。其中，SSD佔整體營收比重12%。十銓表示，在品牌、電競、工控三大事業群分頭併進下，品牌DRAM佔比達25%、Flash產品達17%，代工及客製化工控/SI則佔25%，電競、行動週邊等策略性產品佔33%，產品結構均衡發展，朝穩定獲利前進。

累計前三季合併營收50.52億元，毛利率5.01%，每股稅後盈餘（EPS）0.51元。電競與SSD成為今年品牌項目最大支柱，十銓除電競的布局及持續開發外，針對 Intel 力拱 Creator PC 創作者市場，拓展 PC 平台應用的使用族群，亦持續布建人力與研發投注。

展望第4季，大環境全年雖在一個看到應用潛力、需求卻尚在醞釀的階段。然而，迎接月底歐美黑色星期五（Black Friday）、Cyber Monday 兩大消費檔期，仍可望迎接一波消費高峰。

十銓總經理陳慶文表示，對於明年的市場審慎樂觀，明年NAND Flash 及 DRAM 的發展跟需求都比今年更明朗。

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