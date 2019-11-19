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28歲男星教召修自走炮慘死！　2同袍「軍事法庭」認罪悲慘下場出爐

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▲新加坡軍方曝光馮偉衷被輾斃原因。（圖／翻攝自馮偉衷Instagram）

▲新加坡28歲男星馮偉衷赴新加坡教召修自走炮慘死。（圖／翻攝自馮偉衷Instagram）

記者林彥臣／綜合報導

新加坡男星馮偉衷今年1月初接受教召，前往紐西蘭參加軍事演習，在修理155毫米榴彈自走炮車時，不慎壓傷胸腹，送醫搶救4天後，23日不幸身亡，得年28歲，2名同袍今天在法庭認罪，悲慘的下場出爐。

1月19日當天，馮偉衷跟一位軍備技術員、一位炮槍軍官，去維修155毫米榴彈自走炮車，過程中必須將炮槍降下，但這時炮槍後端會往後延伸，而馮偉衷就是這個時候被困在車後，逃脫不及，被輾壓成重傷。當時，軍方表示，馮偉衷已經是第7次回營受訓，先前也多次維修過同種炮槍，會調查事件是否有人為疏失。

今年5月調查報告指出，調查委員會共點出5大事故導因，其中包括「馮偉衷不應站在炮尾後方危險位置」、「即便已獲警告得知炮管將降下，馮偉衷沒有及時移到安全位置」、「技術組組長沒確保馮偉衷到安全位置」、「指揮官見馮偉衷處炮尾後頭，卻操作降下炮管」、「在場人員見狀沒有按緊急停止按鈕，讓炮管停下」。

調查結果還原事發經過，內容指出，依照標準程序，必須等到炮管完全下降，且炮車總電源關掉後，才能進行維修工作。然而，事發當下，技術組組長指示指揮官這麼做，但沒等到對方進行，就到系統箱旁的安全位置施工，這時，站在炮尾的馮偉衷，則主動上前幫忙。

當指揮官準備將炮管降下時，技術組組長要馮偉衷移到一旁的安全位置，馮偉衷回說沒關係，而指揮官則以為馮偉衷會有時間閃開，便在喊出警示口號後降下炮管。然而，當炮管開始移動時，馮偉衷背對著炮尾，仍持續在扭轉螺絲，一直到炮尾逼近，才嘗試要躲開，卻已經來不及。

▲▼新加坡自製155mm「教長自走炮」（SSPH Primus）。（圖／翻攝自維基百科）

▲新加坡自走炮示意圖。圖為新加坡自製155mm「教長自走炮」（SSPH Primus）。（圖／翻攝自維基百科）

當時和馮偉衷一同維修砲車的35歲軍人張義祥（Ivan Teo，音譯）和31歲的華運騰（Hubert Wah，音譯）於7月31日在軍事法庭上分別遭控告。張義祥遭控抗令和過失行為致死，兩項最重可判處2年徒刑和罰款，而華運騰則遭控魯莽行為致死和過失行為致死，魯莽行為致死最重可判5年徒刑。

馮偉衷的2名軍中同袍華運騰與張義祥19日均在軍事法庭認罪，華運騰判罰款新幣8000元（約新台幣17萬9307元），或坐牢40天代替罰款，軍階降到中士；張義祥判罰款新幣7000元（約新台幣15萬6893元），或坐牢35天代替罰款。

新加坡男性年滿18歲後必須服兩年兵役，之後也要接受教召，有時受訓地點在海外，所以馮偉衷才會赴紐西蘭參加教召，新加坡部隊事故頻傳在17個月之內造成4人喪命，也引發改革徵兵制的聲浪。新加坡國防部長黃永宏強調「國民服役絕不能放棄」，今後會持續加強軍中的安全措施。

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