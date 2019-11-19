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張善政「海水退了誰沒穿褲」！財部反駁雙重課稅與資金不回

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▲▼韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨副總統候選人張善政今（19）日嘲諷「海水退了就知道誰沒穿褲子游泳」，台商的角度，是不會把中國大陸的錢帶回來，免得被雙重課稅。財政部晚間回應，現行的兩岸人民關係條例，已經適度解決了雙重課稅、重複課稅的問題；以及財政部所推出的境外資金匯回專法，確實有超過百億的資金實際匯回。

國民黨立委曾銘宗昨日在立法院財政委員會質詢，台商資金回台投資到底有多少資金是從海外匯回，引發朝野論戰。

請繼續往下閱讀...

張善政今日表示，台商帶回資金投資台灣，只是「國王新衣被點破」、「海水退了就知道誰沒穿褲」，民進黨政府雖規劃很多優惠，能用國內資金做搭配，在台商的眼中，還不能把大陸資金帶回，免得被雙重課稅，所以先用台灣資金回來投資，才會造成真正至目前為止真正匯回資金是「0」的結果。

財政部晚間發布聲明，作兩點解釋：

一，依台灣與大陸人民關係條例，台商的大陸地區來源所得，包括經由第三地區的公司或事業轉投資大陸地區的投資收益，都應併同台灣地區來源所得課稅。但是大陸已經繳納的稅額，包含在大陸地區投資收益在大陸或者是其他第三地區已經繳的所得稅，回台申報所得可以從應納稅額中扣抵，依據現行的法律，已經適度消除重複課稅的機制。

二、因應台商回流，引導資金回國投資促進產業發展，境外資金匯回管理運用及課稅條例（境外資金匯回專法）已經在8月15日上路。適用的稅率優惠為第1年適用稅率8%，第2年適用稅率10%，免依一般所得稅制課稅，若實質投資又可以減半。

根據財政部統計，自上路到11月18日各地區國稅局已受理的66件申請適用專法，合計申請匯回資金約255億元，實際已經匯回的資金有138億元，效果是有顯現的。

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