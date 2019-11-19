新一代網購神卡momo卡最高回饋20%　挑戰首年衝百萬發卡量

▲富邦媒與北富銀今天推出「momo卡」信用卡，力拚成為新一代網購神卡。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

富邦媒體科技與台北富邦銀行今（19）日攜手推出momo首張聯名信用卡「momo卡」，提供momo旗下購物網、電視購物、型錄消費超高momo幣回饋，包括周六享最高20%回饋、50大品牌天天10%回饋無上限、筆筆消費5%回饋無上限，搭配「快易通、任意刷、免登錄」等3大貼心設計，能隨辦隨刷立享高回饋，目標發卡量期盼1年內突破100萬張，力拚成為新一代網購神卡。

北富銀運用最新科技開發「快易通」的新功能，透過大數據及網路技術，將北富銀和momo會員資料庫進行串接，針對申辦者既往消費及信用狀況進行即時自動化智慧交叉驗證，若同時身為北富銀卡友及momo會員，最快不到10秒即可完成核卡，同時系統會自動為卡友開通及綁定卡號，可立即進行消費。

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擁有近千萬會員的momo購物網，今年前3季平均客單價為1萬3,000元，北富銀表示，為符合momo會員需求，這張momo卡特別提供高額回饋無上限，無論刷10元還是10萬元，一律享有基本5% momo幣回饋，若是選購50大精選品牌商品，還可享有天天10%回饋無上限。此外，這次也特別規劃周六會員日，消費滿3,000元加碼送300 momo幣，等於再加碼10%回饋，如果購買的是50大品牌商品，合計最高可以獲得20% momo幣回饋。

北富銀總經理程耀輝表示，今年3月26日推出J卡後，日韓海外消費3.3%高額回饋，新卡發卡量年成長1.5倍，加上「深夜J客」加碼回饋最高5%，簽單金額也年成長1.5倍，預估到11月底可望發出40萬張；目前北富銀整體發卡量為288萬張，預估年底可望突破300萬張。

程耀輝指出，北富銀的發卡策略向來以消費者需求為導向，目前整體富邦集團擁有1,200萬客戶，其中北富銀擁有600萬客戶，未來在Open API等金融服務應用上，將以「集團化」為主軸，提供最友善、豐富的服務。