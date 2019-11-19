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跨境電商開發票倒數計時！Amazon 11月起開立　預估年底達成率95%

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▲▼亞馬遜 Amazon 。（圖／路透社）

▲亞馬遜 Amazon跨境電商11月起加入我國開立發票的行列 。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

境外電商陸陸續續開發票了！台北國稅局今（19）日表示，這個月（11月）Amazon的兩個伺服器也陸續開發票，分別是線上銷售平台與影音新聞資料庫，預估年底之前境外電商開立發票達成率會有95%（占應開張數比率）。

台北國稅局表示，境外電商開立雲端發票輔導期將在年底結束，最晚要在明（109）年1月1日起都要開立發票，如果逾期沒有開立發票，將依法處罰。為了維護消費者權益，以及避免遭受處分，境外電商應該要盡快完成系統開立雲端發票。

請繼續往下閱讀...

台北國稅局表示，依據規定，跨境電商在國內沒有固定營業場所，而利用網路銷售電子勞務給國內自然人，年銷售額超過48萬元，自106年5月1日起就要登記稅籍，並且報繳營業稅以及營所稅，但是考慮我國開立發票制度的獨特性以及這些公司都是跨國企業，需要作業的時間，所以可以到今年底之前開始開立發票。

至目前為止，已經有7家境外電商已經開立發票，UpToDate、Google、Digital River GmbH、Sony、Various、Amazon Digitial Servicw LLC US以及Amazon Web Service Inc US開立發票，其中Amazon兩個網站都是11月開立，分別為影音新聞資料庫以及線上銷售平台。

根據台北國稅局統計，目前登記稅籍仍在營運的境外電商有122家，累計106年5月至今年10月底，境外電商所繳的營業稅已經達到89.8億元，今年前10月繳交營業稅有35億元；另外，營所稅去年繳交8.98億元、106年繳交7.09億元。

至於外界所關心的Apple Store原本預計要11月開立雲端方案，因為內部還要調整，所以稍微延遲。至於其他較大型的跨境電商FB、Uber、Uber Eats等都要再等等，但是台北國稅局預估，每期（以統一發票一期為2個月）境外電商要開立的發票有2.9億張，今年底會開立發票者達95%。

境外電商未開發票是否會被「封網」　部會間要溝通

至於明年跨境電商沒有開立發票，將遭到什麼樣的處分？台北國稅局表示，依據營業稅法或者稅捐稽徵法44條從重處分。

稅捐稽徵法第44條規範圍經查明認定總額的5%處以罰鍰，最高不超過100萬元；而營業稅法的規範則是依據短漏開銷售額按規定稅率計算稅額繳納稅款，並按該稅額處5倍以下罰鍰；一年之內查獲三次未開發票，就會停止其營業。

但是，因為跨境電商在國內停止營業，也就是俗稱「封網」，恐涉及NCC的職責，目前NCC的規範是，違反公序良俗像是販售違法物品、涉及違法販賣人口等，至於短漏開發票是否涉及違反公序良俗，則還要跨部會溝通。

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