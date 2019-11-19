全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

▲根據金管會統計，今年前3季上市公司稅前淨利年減19%，創下7年以來同期獲利最大衰退幅度。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（19）日公布，今年前第3季上市櫃公司累計稅前淨利1兆6,398億元，年減16.73%，其中上市公司前9月稅前淨利1兆4,391億元，衰退19%，一舉創下7年以來同期獲利最大衰退幅度。

根據統計，到11月14日為止，上市櫃公司應申報家數共有1,697家，除了上市公司奕智博（5259）及上櫃公司永利（8080）未如期出具第3季財務報告外，其他公司皆已按照規定期限內完成公告申報。

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金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這2家在今天已停止買賣，若連續6個月都沒有買賣的話，在公告40天後，須終止上市櫃，預計明年6月底下市下櫃。

統計也指出，上市櫃公司營收23兆6,523億元，較去年同期減少1,189億元，年減0.5%；稅前淨利為1兆6,398億元，較去年同期減少3,294億元，年減16.73%。

觀察上市公司表現，今年第3季累計營業收入21兆4,185億元，稅前淨利為1兆4,391億元，較去年同期減少19%，一舉創下2011年來最大衰退幅度。蔡麗玲說，上市公司近年來衰退幅度最大的是2011年，第3季獲利衰退30%，其次為2012年衰退22.46%。

蔡麗玲指出，根據業者說法，衰退的主要原因是全球經濟出現趨緩的現象，市場需求價格有下降，且幅度大於材料下降的幅度，造成毛益下降，另外也有公司產能利用率下降，使得製程成本變高，導致獲利減少。

今年第3季獲利成長較佳的產業，包括金融保險業因淨投資收益提升而推升獲利；水泥工業因需求及價格皆大幅成長而增加獲利；其他業則受惠全球運動風氣日盛及轉投資公司收益挹注，使獲利表現佳，至於衰退最多的產業依序為塑膠、半導體及油電燃氣。

另外，上櫃公司第3季累計營業收入1兆5,728億元，較去年同期減少幅度2.49%，稅前淨利為1,415億元，則較去年同期成長幅度1.43%。至於獲利成長最佳的產業，包括光電業因去年全球太陽能市況低迷，認列較多損失，而本期有認列處分土地及廠房利益所致；半導體業受惠於觸控面板感測晶片需求成長及單價較高的長期合約出貨，帶動營收及獲利增加；電子商務業則因部分公司今年減少運費補貼所致。