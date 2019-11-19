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追蹤外送平台改善進度　職安署：作業指引2.0月底出爐

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▲▼職安署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

▲職安署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部10月底公布外送員勞動檢查結果，9家業者中有5家被認定為僱傭關係。勞動部職安署今（9）日指出，預計明年3月外送平台將納入專案勞動檢查，會持續監督業者，保障外送員權益。

勞動部職業安全衛生署日前針對美食外送平台進行勞檢，認定foodpanda、Uber Eats、lalamove、Cutaway、Quick Pick這5家美食外送平台與外送員為僱傭關係並且將開罰，職安署近日也將勞檢結果陸續移交地方政府及勞保局。

請繼續往下閱讀...

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，外送業者也將納入明年專案勞檢對象，預計明年3月展開，除了今年抽查到的個案外，也會擴大檢查。

鄒子廉表示，為持續追蹤外送員勞動環境改善狀況，明年3月外送平台也將納入專案勞動檢查，保障外送員權益，之前認定是承攬的會去看看有沒有變化，以目前平台業者為主，也不排除這兩個月會生出新的平台，我們是用行業別的概念去框，所以除了複查之外，有沒有新增也會一併了解。

另外，鄒子廉也指出，勞動部已訂定「勞動契約認定指導原則」，職安署在下一波勞檢時會加強這一塊，另外，職安署預計11月底訂出「食物外送作業安全指引」2.0版，並進一步修職安法設施規則，提升指引的法效性，都會運用在明年專案勞檢時。

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