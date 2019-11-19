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太景流感新藥年前送件IND　董座黃國龍：中國大陸最快3~4年上市

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▲太景生技董事長黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

▲太景生技董事長黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太景-KY（4157）今（19）日舉辦法人說明會，董事長黃國龍表示，旗下流感抗病毒新藥TG-1000開發，已經在上個月遞交在中國大陸進行臨床試驗的pre-IND溝通交流會議，預計年前送件，最快明年3月取得許可核准，大約3～4年後就可以上市。

黃國龍表示，流感抗病毒新藥TG-1000是太景近期的重磅藥品，並在中國大陸市場授權的部分，已展開深度談判，多家名列中國醫藥工業百強前茅的廠商皆在談判之列，希望在開發早期就能獲得授權夥伴的資源挹注，共同投入臨床試驗。

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黃國龍指出，TG-1000為全新作用機轉的帽依賴性核酸內切酶抑制劑，可有效阻斷病毒複製與傳播，臨床前試驗結果顯示，TG-1000對A型、B型流感及禽流感皆有效，並且不受48小時內服藥黃金期的限制，可以在症狀出現72小時後服藥仍然有效，也不易受到流感病毒變異而產生抗藥性。

黃國龍說明，TG-1000與新上市的日本鹽野義抗流感藥物（Xofluza）效果相當，具有一次療程僅需服藥一次的潛力，但安全性更高。根據研究結果，已證實Xofluza的效果優於既有藥物Oseltamivir（克流感），全新作用機轉的流感藥物可望成為市場新主流。
 
黃國龍表示，太景目前已規劃為TG-1000建立中、日、韓、美營運開發平台，其中在中國IND後，太景將依序遞交美、台、日、韓IND，逐步實現布局全球的規劃，尤其是去年美、中、日、韓四國的流感就醫比例依序為47％、12％、81％及15％，可見其場規模及成長空間不容小覷。

▲太景生技董事長黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

▲太景生技法說會。（圖／記者姚惠茹攝）

至於太捷信的部分，黃國龍表示，抗生素奈諾沙星注射劑已在10月底通過中國大陸藥證核准前查廠，並已向台灣TFDA遞交上市查驗許可；口服膠囊的部分也在日前進行中國大陸醫保增補目錄談判，目前等待醫保局公告談判結果，若通過可望掌握中國大陸醫保95%的用藥市場。

黃國龍舉例，以同類型藥物莫西沙星及左氧氟沙星在中國大陸的銷售額來看，2018年莫西沙星口服原廠藥為5億人民幣、左氧氟沙星口服藥原廠＋仿製藥則近7億，而且僅是12～17％的口服喹諾酮市場，未來若奈諾沙星注射劑順利取得藥證，市場規模擁有龐大商機。
 
最後，黃國龍表示，除了目前已經取得藥證、進行臨床的新藥之外，太景也持續投入新產品研發，包括開發中新藥抗B型肝炎新藥計畫在年底前完成藥物篩選，同時配合太捷信專利到2029年到期，太景已投入第二代無氟喹諾酮抗生素的研發，完善公司產品線佈局。

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