證交所持續推廣台股盤中逐筆交易　擬真平台使用人次成長近7成

▲ 台股盤中逐筆交易將於明年3月上路，擬真平台使用人次較上月成長。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

台股盤中逐筆交易將於明年3月正式上路，證交所也持續推廣擬真平台，除了針對投資人舉辦好禮週週抽的獎勵活動之外，也納入證券商競賽，讓擬真平台使用人次相較前月同期成長近7成。

證交所表示，逐筆交易擬真平台自加入券商推廣競賽之後，使用人次相較上月大幅成長，截至昨（18）日活動網頁註冊人數約為4.66萬人、較前月成長12%，擬真平台使用人次約250.38萬戶、較前月成長69%，符合獎勵資格人次約266.6萬戶、較前月成長74%。

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另一方面，證交所將參與金融總會及台灣金融研訓院共同主辦之第二屆「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」，11月29日至30日於世貿一館舉行；證交所表示，將規劃於「金融機構展區」設置攤位參展，核心主題聚焦逐筆交易擬真平台推廣以及資安機制介紹。

證交所指出，本次活動以「臺灣證券市場・迎向數位金融」為主題參展，規劃簡介「逐筆交易」新制及擬真平台，以「註冊即送禮」的方式，吸引民眾註冊「逐筆交易擬真平台」，藉由實際上機登入擬真平台體驗逐筆交易操作模式。另外，提供簡報輔以3D展示模組介紹「資安防護機制」，以「答題拿贈品」的方式與民眾互動，使其理解資本市場資訊安全的重要性。