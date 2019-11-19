全台首檔5G ETF掛牌首日大漲逾7%　5G題材持續看好到明年

▲ 元大推出全台首檔5G主題ETF。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／台北報導

元大投信「元大全球未來通訊ETF（00861）」於今（19）日掛牌上市，今天一開盤就大漲逾7%，分析師表示，5G題材到年底前都相當看好，但投資人可以注意成分股是否與ETF成交價有相同大漲走勢，不然可能是價格過高。

元大全球未來通訊ETF（00861），是全台首檔聚焦5G營收的ETF，囊括5G基礎建設與通訊服務兩大核心，成分股包含高通、思科、三星、愛立信、美國電塔、中國鐵塔、賽靈思、AT&T等指標企業；另外還有台灣晶圓代工龍頭台積電、股王大立光、IC設計大廠聯發科、工業4.0指標致茂、PCB大廠欣興、PA大廠穩懋、台光電、以及基地台相關的中磊和啟碁。元大全球未來通訊ETF發行價每股20元，盤中大漲超過7%，今日最後成交價21.42元。

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Cmoney法人決策系統顧問呂漢威指出，ETF不像股票、不太會有追價風險，因是投資人向基金公司購買，再轉換為淨值，但是投資人可以在買進之前先比較成分股中的幾項個股走勢，若是個股未有大幅上漲情況，但ETF價格太高，可能就得注意，建議投資人可以分批買進、分散買高風險，不用一次投入過多。

而對於未來的5G趨勢，呂漢威表示，今年被稱為5G元年，明年更是成長爆發年，未來電信商、手機商也都會陸陸續續推出5G服務，這些都帶動周邊零組件、服務、基地台等產業鏈，消費者也會開始有換機需求，因此5G題材到明年底前都相當看好。