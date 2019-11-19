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影／財報空窗期有夢最美　投資達人：去美化、5G話題明年持續延燒

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 記者陳心怡／台北報導

有許多投資人時常納悶，為什麼公司利多消息一公布後，股價卻是利多出盡，才漲一點點就又下跌了？對此，《雲端最有錢》節目來賓財經媒體人詹惠珠表示，因為目前指數在高檔，投資人也會比較謹慎，所以才會利多一出來，馬上獲利了結，但如果是投資未來趨勢產業，反而該在大跌時勇敢買進。

距離Q4財報公布，還有大約4個月的「空窗期」，有哪些飆股是大家可以留意關注的呢？節目來賓「產業隊長」張捷提到，中國去美化2.0效應明年會再升溫，所以像是世芯-KY（3661），它的大客戶是天津飛騰，一間CPU與超算中心運算晶片製造商，兩者合作開發具競爭力的ARM架構CPU技術，可與大陸作業系統「中標麒麟」相容，是大陸CPU設計發展中，值得注意的潛力股。

萬寶週刊總編輯莊正賢表示，今年漲最多的就是5G類股之中的散熱、PA和CCL。明年的題材還是會繼續圍繞在5G，但不會再漲今年股價已經漲過的，例如銅箔基板、散熱模組，業績雖然還是會好，只不過股價只會在高檔微幅震盪。長時間來看，去美化過程，一定會造成鷸蚌相爭、台灣業者漁翁得利的狀況，甚至是左右逢源，兩者全吃，美國和大陸訂單都可兼得。

請繼續往下閱讀...

 莊正賢還特別提到，IC設計明年會有比價循環向上的行情，值得投資人留意。

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