跨海網購怕「買iPhone變石頭」？海關透露2招　防詐騙安心買

▲民眾透過FB或者LINE等社群媒體跨海網購，最怕遇上詐騙事件。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

曾經有許多案例，民眾透過網路購買iPhone，以為撿到便宜，但實際收到貨時，竟然是石頭，已經是典型的「網路詐騙」。關務署表示，近期海關時常接獲民眾反映貨到付款詐騙包裹案件，尤其是在臉書（FB）或者是LINE等社群媒體，非網購平台上的購買，頻率會變得比較高。

此外民眾以為採用「貨到付款」，等收到貨的時候，再進行付款被詐騙的機會比較低，但其實不然，往往是收到快遞包裹付了錢，真正打開包裹的那一剎那，才知道自己遇上了網路詐騙。

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所以，關務署透露民眾兩招，在社群網站購買物品，採用貨到付款的方式，發現被詐騙情況的因應方式。

一，以貨運宅配的方式取貨：民眾可以立即（最好不要超過7天）向貨運宅配業者反映，相關業者可以反映給托運業人辦理退貨或者退款事宜，如果還需要進一步公路總局各區監理所洽辦協助，若確認為網購詐騙案件，可向警察報案。

二，超商取貨：如果是超商取貨就比較麻煩一點，因為超商業者並不負責後續的反應和辦理事宜，所以民眾如果想要在社群媒體跨海買東西，建議先下載好「易利委 EZWAY」實名認證APP，並且完成手機門號及個人真實身分資料實名認證完畢，如果發生問題時，就可以知道報關業者是誰(攬貨人)可以直接找攬貨人聯繫，進一步追回款項。

關務署為鼓勵跨境網購民眾踴躍註冊使用實名認證APP，關務署於近日舉辦宣傳抽獎活動。民眾於108年12月15日前完成「EZ WAY易利委」實名認證APP註冊者，均可參加抽獎，獎品有任天堂Switch遊戲主機5台、奇美無線吸塵器10台及歌林3D肩頸按摩器10台，請民眾把握參加抽獎機會，踴躍下載註冊。