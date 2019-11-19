台指期開低走高　分析師：觀察成交量是否放大到1300億元、不建議在此追單

▲台指期19日開低走高。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（19）日開盤下跌18點，來到11,574點，甚至一度來到11,563點，不過隨即翻紅上漲，一度攻上11,654點，11644點作收，上漲52點，與現貨相較，逆價差12點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，明天是台指期結算日，外資有可能會在高檔做結算，且目前盤勢已在相對高點，因此不建議投資人再做追單操作。

王榮旭指出，雖然今天台指期小漲，但逆價差的部分卻是擴大，主要是大盤上漲沒有量，成交量只有1200億，所以從這個盤來看，市場追價意願不高，雖然外資「點火」台積電跟鴻海，拉高了尾盤，但其實期貨市場上，外資減碼期指多單1100多口，如果從期貨角度來看的話，缺乏追價意願。

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另外，王榮旭透露，雖然指數逼近了11月6日的高點11668，隨時會過關，但如果沒有量，過關後也容易拉回，所以明天要特別觀察成交量，若明天成交量有達到1300億以上，接近1400億這樣最好，若還是像今天只有1200億的話，量明顯不足，如果低量過高點，技術面來說，通常都會拉回，因此建議投資人明天除了觀察6日的高點外，也要觀察成交量。

最後，王榮旭提醒投資人，明天是台指期結算日，外資留倉口數還有四萬四千多口，比較有可能的情況是高檔結算，且目前盤勢已算是在相對高點，不太建議投資人做追單操作。

