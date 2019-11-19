14歲學生妹遭關配電室輪流性侵！　7學長關3天獲釋考文憑引公憤

▲ 14歲女學生在學校內遭多名學長性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞沙巴州斗湖日前發生一起校園性侵案，一名中學二年級的女學生在學校被迫與多達7名五年級（年齡相當於台灣高中2年級）學長發生性關係，事後7名加害學生獲釋，還被允許參加月底鑑定全國中五學生5年學習成果的大馬教育文憑測驗（SPM），引起公憤。

大馬媒體《星報》報導，7名17歲男學生因性侵指控被羈押。與他們同校的14歲受害女學生指控，她15日在學校配電室裡被這群學生性侵，其中2人以性器進入她的性器，4人逼迫她為他們口交，另外1名男學生則在一旁觀看。事後老師在配電室內發現正在哭泣的女學生，全身衣服被脫到半裸。

受害者40歲的母親當天下午向警方報案，女學生則立即被送往醫院驗傷。斗湖區警官烏姆布阿斯（Peter Umbuas）稍後證實，的確有一所當地中學發生性侵案。7名男學生馬上被逮，並被拘捕3天。

警方17日宣布，「由於案件已經解決」，判斷沒有必要延長拘捕。7名加害學生當天獲准保釋，以便參加28日結束的SPM考試。警方目前持續根據刑法調查，若找到確切證據，7人會在考試後出庭受審。他們獲釋的消息引起網友公憤，紛紛質疑他們參加SPM的必要性。

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