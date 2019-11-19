港示威「世人都在看」　衛報：危機提高蔡英文連任希望

▲衛報認為，許多港人擔心暫停、尋求妥協的作法，等同徹底投降。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港示威持續，但政府動員大批警力打壓帶來的結果，過度使用武力、強硬執法加速擴大抗爭行動，加劇危機。衛報18日評論表示，香港眼前危機早已提高台灣現任總統蔡英文連任前景，必須由當局自行出面化解，且全球各國領袖都有責任提醒北京政府，「世人都在看」。

▲▼ 香港示威者衝出理大，港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

該篇文章以「香港正在燃燒，當局持續火上加油」起頭，強調北京與香港政府的決策不會讓步，且會進一步讓危機再度升溫。

文中舉例，港警包圍香港理工大學、朝試圖逃離現場的示威者發射催淚彈的行為，無疑地釋出「無路可逃」等更加令人不安的訊息，加上警方過度使用武力且強硬執法，讓起初反對《逃犯條例》的示威規模擴大，演變成一場更為全面的運動，且試圖說服大多數人應該要站出來力挺抗爭。

社論指出，大部分的香港人民把眼前這場混亂歸咎於當局，且「捍衛香港的生活方式」更成為許多人走上街頭的關鍵，因為理論上在2047年之前可受到保障的港人生活方式，如今早已被大幅侵蝕，而解放軍走上香港街頭清理路障的行為，也深深意味著政府未來有天可能會動武。

此外，香港背後意義不僅僅侷限於香港。衛報認為，港人抗爭呼應了北京政府在新疆的打壓行動，且習近平任內的打壓行動越來越強大，甚至已經提升台灣現任總統蔡英文明年大選的連任前景；只不過，如今各國領導人都有責任提醒北京政府，「世人都在看」。

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