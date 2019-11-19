全球最大醫療器材展MEDICA登場　253家台商展實力

▲臺灣館形象醒目，人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

德國杜塞道夫醫療器材展(MEDICA)為全世界最大的醫療器材展，今年預計有6,518家以上參展廠商，臺灣廠商共253家，是第7大參展國，其中有82家廠商是由國貿局委辦單位外貿協會組團，展示面積及參展家數皆為歷年之最。我國有具競爭力的ICT產業結合醫療器材，輔以臺灣完善的醫療機構試驗，催生許多創新醫材商開發出獨創產品，例如菲思博應用於牙科的無線頭戴式攝影機、創心醫電的電子聽診器、愛微科應用於嬰兒照護的智慧型體溫貼片，及利用AI技術研發超音波乳房腫瘤輔助診斷系統的太豪生醫。

貿協表示，這次也規劃「新創暨創新產品展示區」，讓創新應用的產品和新創業者展出其獨門特殊產品，本年預計有25家業者分別在3館「醫療檢測區」、6館「醫療耗材區」和17館「電子暨醫療科技區」展出，如以高分子合成技術和先進的表面處理技術生產血液過濾薄膜，獲2016年國家新創獎的普瑞博；專精子宮內膜異位症體外診斷試劑開發，獲2018年新創事業獎的維致生醫；專精於醫療檢驗之全自動核酸分析儀，獲2013台北生技獎研發創新銀獎的瑞基海洋。

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貿協轉述，暐世生技指出，展期第一天就開發到歐洲、中東、俄羅斯、美國等國家的詢問，表示對於該展效益非常滿意。維致生醫第一次參加本展，其開發子宮內膜異位的產品，目前已經通過MDD、CE，並表示明年預期將通過FDA，開展第一天有許多買主詢問。

另外，貿協說，新創醫材廠商菲思博在今年獲得台灣精品獎，其創新頭戴式攝影機首日亦吸引超過10位潛在買主來訪，菲思博總經理曹芳維表示，對第一天成果相當滿意，甚至有買主回家研究其產品資料後明日再訪，促成合作可能性相當高。菲思博預估明年將推出新產品，屆時也將持續參加貿協海外展團拓銷活動，於主要潛力市場持續尋找潛在商機。

▼臺灣館形象醒目，人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）

除參展團外，本會規劃台灣精品館，本次共聯合20家企業展出33件智慧醫療產品，以四大未來醫療趨勢ROBOT、AI、XR、5G為展示主題，讓參觀者一次飽覽臺灣創新醫療技術設備及高科技醫療產品，現場吸引媒體高度關注。並將於11月19日舉辦「智慧科技美好生活體驗」國際記者會，請5家業者包含HTC、雲象科技、台灣骨王、菲思博及研華科技發表最新產品或解決方案。

貿協亦於展期間執行國貿局「提升展覽國際競爭力方案」，推廣醫材公會、輔具協會、生物產業協會、生策會等公協會之展覽，推廣臺灣醫療產業展覽之亮點及特色，提高各展國際知名度與競爭力。並將持續組團參加「日本國際醫療展(2月)」、「美國邁阿密國際醫療展(6月)」和「越南胡志明市國際醫療展(9月)」，並籌組東歐拓銷團，開發市場商機。除國外展外，在國內醫療展也不遺餘力，將於明年6月辦理「台灣國際醫療暨健康照護展(MEDICAL TAIWAN)」，該展為臺灣唯一涵蓋醫療、健康與照護領域的專業商展，是臺灣優良醫材及醫療服務的最佳平台。