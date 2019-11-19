台積電股價315元創新高、鴻海大漲2.54%　激勵台股收漲56點

▲ 台股今天收盤上漲56點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（19）天開盤小漲8點之後翻黑轉跌，但盤中隨著台積電股價創新高、鴻海走揚激勵，台股在上午10點左右翻紅，並於11,630點上下震盪，尾盤再靠兩大龍頭帶動衝高，終場收在11,656點、上漲56點或0.49%，成交量1211.96億元。

三大法人合計買超新台幣123.29億元，其中自營商買超9.14億元，投信買超3.98億元，外資及陸資買超110.16億元。

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台積電（2330）今天盤中一度來到314元，再創歷史新高紀錄，雖後來漲勢稍微收斂，但尾盤再度擺尾衝高，終場以315元作收，改寫盤中的新高紀錄，漲幅1.29%。

鴻海（2317）受利多消息激勵股價大幅走揚，終場上漲2.54%、收在92.8元。其在上午宣布美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑，威谷科學園區中最大的廠房已完成封頂建設；今年初於威州招募的美籍幹部，也來到台灣進行長期受訓計畫。

股王大立光（3008）相較之下則表現較弱，收盤下跌0.11%、以4500元作收。

▲ 分析師預估台股短線維持高檔震盪。（資料照／記者湯興漢攝）

類股指數部分，其他電子、半導體類股漲幅在1%以上，其他如生技醫療、電子、資訊服務與電腦周邊等類股也都收紅；玻璃、油電燃氣、觀光等類股指數則收跌。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，台股早盤表現較弱，主要是因為昨日尾盤出量拉抬，今天早上在消化賣壓，但震盪整理過後就維持走揚，多方態勢依舊強勁。因中美貿易戰的風險明顯降低，加上目前又來到29年以來相對高點，預估短線將維持高檔震盪。

在投資布局部分，蔡明翰建議，可以關注電子股中的手機供應鏈以及大型法人買超的個股。他說明，全球手機銷售量在今年第三季由負轉正，而目前蘋果新機銷售佳、華為也推出旗艦新機搶市，第四季可能會「淡季不淡」；此外，因中小型個股近期表現偏弱，因此可以關注法人持續加碼的大型電子股，也可以用這兩題材作交集選擇布局方向。

而對於華為禁令寬限期延展是否帶來利多消息，蔡明翰認為，因禁令在5月就已頒布，雖當時的確帶來一些恐慌，但在禁令寬限期下，供應鏈未受到大幅衝擊，加上寬限期再度延展，其實並沒有明顯加分，預期要等到後續禁令解除，才比較有可能出現慶祝行情。