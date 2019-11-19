野火狂燒抬頭都是煙！雪梨氣溫飆到37度　空氣太髒路人狂咳嗽

▲雪梨的天空霧濛濛。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲雪梨近日野火肆虐，不料強風還將煙霧吹進內陸，導致當地空氣品質非常不佳，等級已經達到「危險」的標準。極差的空氣品質讓天空全成一片灰，且雪梨西部的氣溫還因此飆升到攝氏37度，許多地區都已在濃煙中經歷數週，此外，當局還預測南澳首府阿得雷德（Adelaide）在週三（20日）的氣溫將達到攝氏42度。

據BBC報導，澳洲約有500萬人居住在新南威爾斯州（New South Wales）的首府雪梨，該州野火不斷，自10月以來，已有6人在森林大火中喪命。大火帶來濃密煙霧，而強風則把髒空氣全吹往市區，導致當地空氣品質已達危險的標準。

▲澳洲野火。（圖／路透）

此外，雪梨市西部的氣溫飆升到攝氏37度，當地居民還被警告可能會有發生嚴重火災的危險。雪梨部分地區的空氣品質已超出了國家標準的8倍，當局建議，居民最好待在室內，且避免劇烈運動，患有呼吸道疾病的人更要特別小心。

當局透露，這些煙霧是來自於距離雪梨西北方向約150公里處的沃勒米公園（Wollemi National Park），該處大火面積已蔓延15萬公頃，災情十分嚴重，所以才會讓整片天空都霧濛濛，路上行人也不斷咳嗽。

當局也表示，新南威爾斯州及昆士蘭州（Queensland）的大火可能仍會加劇。南澳的部分地區則已發布「災難性」的火災危險警告，他們預計，當地首府阿得雷德在週三時，氣溫可能將達到攝氏42度。