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新光金公主列民眾黨不分區立委　吳欣盈朝3目標努力拚改變台灣

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▲▼新光金大公主吳欣盈列入民眾黨不分區立委候選人名單，特別在臉書成立「吳欣盈候選人」粉絲專頁。（圖／翻攝自Facebook／吳欣盈候選人）

▲新光金大公主吳欣盈列入民眾黨不分區立委候選人名單，特別在臉書成立「吳欣盈候選人」粉絲專頁。（圖／翻攝自Facebook／吳欣盈候選人）

 記者紀佳妘／台北報導

民眾黨今（19）日公布不分區立委名單，新光大公主、新光人壽副總經理吳欣盈名列第7，她特別在臉書成立「吳欣盈候選人」粉絲專頁，並發出聲明，這是個人的榮幸，也是台北市長柯文哲對她財經專業及國際觀的高度肯定，期許在不到60天的時間，朝向3個目標來努力，一起改變台灣的未來。

新光大公主、新光人壽副總經理吳欣盈在臉書發聲明指出，經過長時間的審慎評估，她才定決心參選。對她來說，「政治以及公共服務的差異，前者是自私自利，後者則是無私奉獻，我們必須超越自我，為更多人著想」，參與公共服務讓她有機會為國家、社會貢獻心力。

請繼續往下閱讀...

在不到60天的時間，吳欣盈希望朝著3個目標來努力，首先是以財經實務專業提出具體政策，特別在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟；第二，與相關產業代表，舉辦財經政策論壇，傾聽需求，尋求台灣共好策略；第三，為弱勢族群提供必要協助，使他們能穩步向前，融入社會。

吳欣盈也提及，這些年來她走過60個國家，看見台灣有許多值得珍惜的特點，卻也有不少錯過時機可惜之處。「我們必須加速改革推動轉變，攜手前進終結對立，開創未來新局」，並強調民眾黨的「超越藍綠」正符合她「Change Together」的參選理念。

吳欣盈引述愛因斯坦（Albert Einstein）所言，「我們不能在創造問題的同時，用相同的思維來解決這些問題」，期許在2020年1月11日，請大家超越藍綠，讓一起改變台灣的未來！

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新光金吳欣盈民眾黨柯文哲立委不分區

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